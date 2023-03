US-Schauspielerin Lindsay Lohan gibt Schwangerschaft bekannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die US-Schauspielerin Lindsay Lohan (36) erwartet ein Baby. »Wir sind gesegnet und aufgeregt!«, schrieb der einstige Kinderstar am Dienstag auf Instagram zu einem Foto von einem weißen Babystrampler mit der Aufschrift »coming soon«.

Zum möglichen Geburtstermin machte Lohan aber keine Angaben. Sie verlinkte das Instagram-Profil ihres Ehemannes Bader Shammas. Die Schauspielerin und der Geschäftsmann sind laut »People.com« seit Juli miteinander verheiratet.

Auf Instagram trafen unterdessen Glückwünsche zu der Schwangerschaft ein, darunter von Model Paris Hilton, Modedesignerin Donatella Versace und Musiker Questlove.

Lohan (»Girls Club – Vorsicht bissig!«) war zuletzt in der Netflix-Komödie »Falling for Christmas« (2022) zu sehen. Über mehrere Jahre hinweg hatte sie davor nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen, wie 2019 in dem Horror-Thriller »Among the Shadows«. Bekannt wurde die Schauspielerin durch Hit-Komödien wie »Freaky Friday« und der Käfer-Klamotte »Herbie Fully Loaded«. Doch dann lag die Filmkarriere länger brach. Lohan hatte mit Drogenexzessen, Verhaftungen wegen Alkohol am Steuer und anderen Skandalen Schlagzeilen gemacht.