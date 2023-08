Tausende Pfund für Steiff-Teddybär von 1905

Der seltene Steiff-Teddybär aus dem Jahr 1905, der in Bishton Hall unter den Hammer kam.

Für Tausende Pfund ist in England ein Steiff-Teddybär aus dem Jahr 1905 versteigert worden. Der Hammer fiel bei einem Gebot von 3800 Pfund, umgerechnet rund 4440 Euro, wie auf der Internetseite des Auktionshauses Hansons Auctioneers zu lesen war.

Damit blieb das selten vorkommende Kuscheltier des traditionsreichen Stofftier-Herstellers Steiff allerdings knapp unter dem Schätzpreis von 4000 Pfund. Die Anbieter hatten sich sogar bis zu 7000 Pfund erhofft.

Der Teddy, genannt Mister Cinnamon - Herr Zimt - sei zufällig entdeckt worden, »als er ein ruhiges Leben in Südwales führte«. Nun habe er, 118 Jahre nach seiner Herstellung in Deutschland, beschlossen, ein neues Leben in einem neuen Zuhause zu beginnen, hieß es augenzwinkernd auf der Hansons-Website.

Demnach bemerkte eine Frau das Kuscheltier im Juni auf einem Flohmarkt. »Ich fand, er sah aus wie ein Steiff-Bär, eine Marke, die wertvoll sein kann«, wurde Jeanette Davies in der Mitteilung zitiert. »Manchmal geht man ein Risiko ein, und ich bin froh, dass wir es getan haben.« Die 60-Jährige zahlte insgesamt 160 Pfund für zwei Teddys - und kassiert nun ein Vielfaches.