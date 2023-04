Aktuell Panorama

Tödlicher Angriff auf Kinderkrippe - Suche nach Motiv

Ein 25-Jähriger dringt in der von deutschen Einwanderern geprägten Stadt Blumenau in eine Krippe ein und greift Kinder mit einem Beil an - vier sterben. Der Täter war zuvor auffällig. Was war sein Motiv?