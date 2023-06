Sommerlicher Start in die Woche

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zu Beginn der Woche hält das sommerliche Wetter mit Temperaturen bis über 30 Grad in Deutschland an. Am Montag wird es meist sonnig und Niederschläge sind nicht in Sicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 Grad im südlichen Alpenvorland und 32 Grad am Niederrhein. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlicher Richtung.

Ähnlich sieht der Wetterbericht für Dienstag aus, die 30-Grad-Marke wird aber nur noch am Niederrhein geknackt. Für das Gebiet zwischen Bayerischem Wald und dem Erzgebirge erwartet der DWD nach einem heiteren Start in den Tag zunehmend Wolken und eine leichte Schauerneigung. Im Westen Deutschlands erreichen die Temperaturen in der Spitze 24 bis 30 Grad, im Osten 22 bis 27 Grad.

»In den darauffolgenden Tagen wird es von Osten zunehmend wolkiger und etwas kühler, die Tageshöchstwerte überschreiten aber dennoch die 20-Grad-Marke teils deutlich«, sagte die DWD-Meteorologin Tanja Sauter. In der Osthälfte steigt demnach die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter. Am Mittwoch rechnet der DWD mit Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad bei anhaltendem Sonnenschein, im Osten und Südosten mit 20 bis 24 Grad.