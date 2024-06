Sexualstraftäter stellt sich nach Flucht der Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Sexualstraftäter ist seinem Betreuer am Dienstagnachmittag bei einem beaufsichtigten Ausgang in einem Einkaufszentrum in der Essener Innenstadt entkommen. Nach mehreren Stunden auf der Flucht stellte sich der Mann am Abend der Polizei. Die Polizei hatte die Bevölkerung zuvor vor dem 46-Jährigen gewarnt. Auf die Frage, ob der Mann gefährlich sei, sagte Polizeisprecher Thomas Weise, davon müsse ausgegangen werden.

Der verurteilte Sexualstraftäter war seinem Betreuer gegen 15.00 Uhr entkommen. Wo genau der Mann zuletzt untergebracht war, dazu wollte sich der Polizeisprecher nicht äußern. Auch gab es zunächst keine Angaben dazu, weswegen genau der 46-Jährige verurteilt worden war.