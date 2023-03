Schlaf-Quiz lösen und Preise für eine perfekte Nachtruhe gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am besten gelingt das Einschlafen, wenn man völlig müde ins Bett fällt – so viel ist sicher. Doch manchmal gibt es einfach Tage, an denen es abends einfach nicht so recht mit der Nachtruhe funktionieren will. Abhilfe schaffen können dann ganz einfache Hausmittel. Die einen schauen noch eine Folge von der Lieblingsserie, andere hören dann ein Hörbuch und wieder andere machen sich einen Tee und lesen noch ein bisschen im neusten Buch. Die Möglichkeiten sind genauso unendlich wie die Welt der Träume.

Im GEA-Quiz der Woche kann das Fachwissen über Schlaf getestet werden, und natürlich gibt es wieder viele tolle Preise zu gewinnen. Wer alle Fragen zum Thema Schlaf beantwortet, kann diese Preise gewinnen: Eines von fünf GEA-Nackenkissen für die möglichst komfortable Nachtruhe oder eine von fünf Schlafmasken, mit denen das Einschlafen auch im lauten Zug oder tagsüber für eine Pause gelingt. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Außerdem werden die Gewinner im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)