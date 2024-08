Sandy Meyer-Wölden: Ziehe zu Oliver Pocher nach Köln

Sandy Meyer-Wölden zieht zunächst wieder bei Oliver Pocher in Köln ein - mit ihren drei gemeinsamen Kindern. (Archivbild)

Comedian Oliver Pocher und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden leben laut eigenen Worten wieder gemeinsam in Köln. Das erzählen die beiden in der aktuellen Folge ihres Podcasts »Die Pochers! Frisch recycelt«. »Wir sind wieder offiziell da in Deutschland«, sagt Meyer-Wölden (41) im Podcast.

»Die Kinder und ich haben uns entschlossen, nach einer großen Familiensitzung – wo Oli auch dazugehört –, dass wir offiziell wieder nach Köln kommen«, sagt Meyer-Wölden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

An Pocher (46) gerichtet sagte Meyer-Wölden: »Wer hätte das gedacht, dass du das geschafft hast, dass ich zurück nach Köln ziehe?« Die beiden waren von 2009 bis 2013 zusammen und auch verheiratet, sie haben eine Tochter und Zwillingssöhne. Inzwischen sind sie freundschaftlich verbunden und arbeiten gemeinsam.

Sowohl Meyer-Wölden als auch Pocher haben zudem Kinder aus anderen Ehen. Ihre drei gemeinsamen Kinder ziehen nach dem Sommer demnach mit nach Köln. Meyer-Wöldens zwei jüngere Kinder bleiben vorerst in den USA.

Erst einmal komme Meyer-Wölden mit den Kindern bei Pocher unter. »Ja, auch das ist erst mal so der Fall, weil es ist jetzt auch ein bisschen schwieriger, direkt was zu finden, wo man hin kann«, sagt Pocher. »Was aber auch total in Ordnung ist, weil das Haus ist ja hier groß genug, ehrlicherweise.«