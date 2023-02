Romantische Geburtstagsgrüße von Barack Obama

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seiner Frau Michelle mit einem romantischen gemeinsamen Foto zum Geburtstag gratuliert. »Du machst jeden Tag heller - und wirst dabei irgendwie immer schöner!«, schrieb der 61-Jährige auf Instagram zu Michelles 59. Geburtstag am Dienstag (17.1.). Dazu postete er ein Bild, auf dem beide von einem Balkon aus einen Sonnenuntergang anschauen, Michelle hat sich gegen ihn gelehnt, während er sie in den Armen hält.

Die frühere First Lady, Anwältin und Bestseller-Autorin teilte den Post ihres Mannes in einer Instagram-Story und schrieb dazu die Worte »Liebe dich!«. Die beiden sind seit 1992 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter, Malia (24) und Natasha (21). Michelle Obama hatte im vergangenen November ihr Buch »Das Licht in uns« veröffentlicht. Ihre Autobiografie »Becoming« ist ein Weltbestseller.