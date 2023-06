Gesund, fit und schlank: Wer will das nicht sein? Dutzende Diäten versprechen schnellen Gewichtsverlust – oft mit zweifelhaftem Erfolg: Erst purzeln die Pfunde, doch ruckzuck kehren sie zurück. Wer aus dem Teufelskreis von Diät und Jo-Jo ausbrechen will, dem hilft Dr. Matthias Riedl. Der NDR-Ernährungsdoc erklärt, warum Diäten nicht funktionieren, wie man wirklich abnimmt und schlank bleibt. Das sieht nicht nur gut aus, sondern schützt auch vor Krankheit

Gesund, fit und schlank: Mit dem richtigen Essen geht das, weiß Ernährungsmediziner Dr. Thomas Riedl. FOTO: SIBLER Gesund, fit und schlank: Mit dem richtigen Essen geht das, weiß Ernährungsmediziner Dr. Thomas Riedl. FOTO: SIBLER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.