Ralf Moeller hat seinen Eltern veganes Essen untergejubelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Recklinghausen/Los Angeles - Schauspieler Ralf Moeller (64, »Gladiator«) hat seinen Eltern heimlich veganes Essen untergejubelt. »Ja, das stimmt. Ich habe ihnen zum Beispiel Schnitzel mitgebracht - aber auf pflanzlicher Basis«, sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Dazu habe es damals eine leichte Tomatensoße gegeben. »Und so habe ich das immer mal wieder gemacht, ohne es groß zu sagen«, berichtete er. »Irgendwann sagte ich aber: Hier, ihr wisst aber schon, dass ihr die letzten zwei Wochen immer mal wieder vegan gegessen habt?« Der Kommentar seiner Eltern sei gewesen: »Ach so, nun gut. Aber es hat geschmeckt.«

Moeller stammt aus Recklinghausen und war einst Bodybuilder. Berühmt wurde er mit seiner Film-Rolle als muskelbepackter Schwertkämpfer im Blockbuster »Gladiator« (2000). Mittlerweile beschäftigt sich der gelernte Schwimmmeister aber auch mit veganer Ernährung. Zusammen mit Koch Timo Franke hat er dazu jüngst ein eigenes Kochbuch herausgebracht. Moeller sagt, dass er seine Essensgewohnheiten weitgehend auf vegane Ernährung umgestellt habe.

Mutters Rouladen hat er geliebt

Moellers Eltern spielen eine große Rolle in seinem Leben. Den Corona-Lockdown verbrachte er bei ihnen in Recklinghausen - eigentlich wohnt er in Los Angeles. Vater Helmut, einst Schweißer und Schlosser, starb dann im Mai 2022.

»Ich bin jetzt 64, Vater war 93, als er starb. Alt möchte man werden, solange man fit ist - körperlich und geistig«, sagte Moeller über das Altern. Wenn das nicht mehr der Fall sei, dann gehe man »in den Gladiatoren-Himmel«.

Allerdings habe er festgestellt, dass der Körper im vierten »Chapter« - also Kapitel - nicht mehr alles ohne Weiteres verarbeite. Dazu zähle auch, viel Fleisch zu essen. Auch er habe sich umstellen müssen, auch wenn er wegen seines Sports schon immer auf das Essen geachtet habe. »Ich habe Mutters Rouladen geliebt!«, sagte Moeller. »Das will ich gar nicht verleugnen.«

Moeller, Ralf; Franke, Timo: Vegan Gladiators. So krass gut schmeckt vegan – Lieblingsrezepte für jeden Tag, Becker Joest Volk Verlag, Hilden, 192 Seiten, 82 Fotos , 28,00 Eur, ISBN 978-3-95453-283-4