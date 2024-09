Prägende Stimme im Hip-Hop: US-Rapper Fatman Scoop gestorben

Fatman Scoop galt als prägende Figur in der New Yorker Hip-Hop-Szene der 1990er Jahre. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

US-Rapper Fatman Scoop ist nach einem Zusammenbruch während eines Konzerts mit nur 53 Jahren gestorben. »Mit tiefer Trauer und sehr schwerem Herzen teilen wir die Nachricht vom Tod des legendären und ikonischen Fatman Scoop mit«, hieß es in einer Mitteilung der Familie des Mannes, der gebürtig Isaac Freeman hieß. Seine Agentur bestätigte den Tod gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

»Er war das Lachen in unserem Leben, eine ständige Quelle der Unterstützung, unerschütterliche Stärke und Mut«, hieß es in der Stellungnahme der Familie weiter. »Fatman Scoop war nicht nur ein Weltklasse-Performer, er war Vater, Bruder, Onkel und Freund.« In einem Instagram-Post seiner Agentur hieß es, seine »ikonische Stimme, seine ansteckende Energie und seine großartige Persönlichkeit« hätten die Branche nachhaltig geprägt.

Der Musiker war am Freitagabend Medienberichten zufolge bei einem Konzert im US-Bundesstaat Connecticut zusammengebrochen. Die genauen Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. Noch vor wenigen Tagen sei er »bei guter Gesundheit und bester Laune« gewesen, teilte seine Agentur der Deutschen Presse-Agentur mit. Vor der Show am Freitag habe er einen Energy-Drink getrunken, was er sonst nie getan habe.

Einflussreiche Stimme in der Hip-Hop-Welt

Fatman Scoop galt als prägende Figur in der New Yorker Hip-Hop-Szene der 1990er Jahre. Er machte sich durch seine Beteiligung an bekannten Tracks wie Missy Elliotts Grammy-ausgezeichnetem »Lose Control« und Mariah Careys »It's Like That« einen Namen. Sein Song »Be Faithful« erreichte Spitzenplatzierungen in den Charts in Großbritannien und Irland. In den vergangenen Jahren trat Fatman Scoop immer wieder in TV-Shows auf.

Elliott schrieb auf der Plattform X, die Stimme und die Energie des Musikers hätten die Menschen »über zwei Jahrzehnte lang glücklich gemacht und zum Tanzen animiert«. Ihre Kollegin Ciara, die ebenfalls an Elliotts Song »Lose Control« beteiligt gewesen war, bezeichnete Fatman Scoop als »eine der besten Stimmen im Hip-Hop«. »Ich bin so froh, dass ich deine Großartigkeit erleben durfte«, schrieb sie auf Instagram.

Weitere Hip-Hop-Größen bekundeten ebenfalls in den sozialen Netzwerken ihre Trauer. »Ich bin sprachlos«, schrieb Produzent Timbaland auf Instagram. Rapper Snoop Dogg postete ein weinendes Emoji. Der Musiker Questlove dankte Fatman Scoop dafür »dass er verkörpert hat, worum es im Hip-Hop wirklich geht: Einfach die Probleme zu vergessen, im Moment zu leben und Freude zuzulassen.«