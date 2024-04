Polizei findet Waffenarsenal bei Hausdurchsuchung

Die Polizei hat bei einer Hausdurchsuchung in Schöntal mehrere Waffen und eine große Anzahl Munitio gefunden.

Die Polizei hat bei einer Durchsuchung in Baden-Württemberg im Haus eines mutmaßlichen Drogendealers ein großes Waffenarsenal gefunden. Die Beamten hätten in Schöntal ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole sowie etliche weitere Waffen sichergestellt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Außerdem haben die Ermittler bei der Durchsuchung am 11. April mehr als 10.000 Schuss Munition sowie Drogen gefunden.

Der 46-Jährige soll Drogen von sechs anderen mutmaßlichen Drogendealern gekauft haben. Diese hatte die Polizei bereits Ende März festgenommen. Nun sitzt der 46-jährige Mann in Untersuchungshaft, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verstößen gegen das Kriegswaffen- und Betäubungsmittelgesetz.

