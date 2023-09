Mit professioneller Lässigkeit betrat die ehemalige Tagesthemen-Moderatorin Pinar Atalay am Montag die Gesprächsbühne in der Reutlinger Kreissparkasse. Die 45-Jährige mit türkischen Wurzeln traf sich mit der Journalistin und Autorin Bernadette Schoog, um über Herkunft, Karriere und soziale Ungleichheit zu sprechen. Und über Gemeinsamkeiten mit Musiker Caspar und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Pinar Atalay im Gespräch mit Bernadette Schoog. Foto: Steffen Schanz Pinar Atalay im Gespräch mit Bernadette Schoog. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.