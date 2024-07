Neues Abenteuer von Bibi Blocksberg Ende 2025 im Kino

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein neuer Bibi-Blocksberg-Film kommt am 25. Dezember 2025 in die Kinos. Die erste Klappe fiel laut Produktionsfirma Ende Juni. Die Dreharbeiten finden in Wien, Krems an der Donau sowie München und Umgebung statt und sollen noch bis Mitte August dauern.

Im neuen Kinoabenteuer dürfen Junghexe Bibi Blocksberg und ihre Freundinnen zum ersten Mal beim internationalen Hexenkongress dabei sein, der nur alle 13 1/3 Jahre stattfindet. Doch dort läuft von Anfang an nichts wie geplant und als Bibis Hexerei schließlich außer Kontrolle gerät, eskaliert die Situation.

Gregor Schnitzler (»Die Schule der magischen Tiere«, »Spieltrieb«) inszeniert den neuen Film nach einem Drehbuch von Bettina Börgerding. Die Songs kommen aus der Feder des Trios Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Joshua Lange. In den Hauptrollen sind die Schauspielerin Nala als Bibi, Carla Demmin als Schubia, Philomena Amari als Flauipaui sowie Fia-Marie Lin (»The Voice Kids«) als Marita zu sehen.

In den Erwachsenenrollen spielen unter anderem Rosalie Thomass (»Die Känguru-Chroniken«, »Grump«) als Bibis Mutter, Friedrich Mücke (»Wunderschön«, »Ballon«, »Friendship«) als Bibis Vater und Heike Makatsch als Hexe Servera mit.

2025 feiert die Marke Bibi Blocksberg ihr 45-jähriges Bestehen. Als am 4. August 1980 die erste Bibi-Blocksberg-Hörspielfolge »Hexen gibt es doch« erschien, war das der Startschuss zu einer Erfolgsgeschichte: Seit Jahren ist die Serie auf den oberen Plätzen der Kinder-Audio-Charts zu finden. Mittlerweile gibt es 152 Hörspielfolgen, 68 Zeichentrickfilme sowie unzählige Bücher. Die Hörspiele und Filme der kleinen Hexe wurden millionenfach verkauft.