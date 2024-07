Neue Hinweise zu Raubüberfall nach »Aktenzeichen XY«

In Rudi Cernes Sendung startet die Polizei einen Zeugenaufruf. (Archivbild)

Nach einem Fahndungsaufruf in der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY... ungelöst« zu einem Raubüberfall in Niederbayern sind fünf Hinweise auf den mutmaßlichen 49 Jahre alten Täter bei der Polizei eingegangen. Diese müssten »nun auf mögliche Relevanz geprüft werden«, sagte ein Polizeisprecher in Deggendorf.

Fast sechs Jahre nach dem brutalen Überfall auf einen Gastwirt im niederbayerischen Plattling hat die Polizei inzwischen einen Tatverdächtigen ermittelt. In der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY... Ungelöst« veröffentlichte die Deggendorfer Polizei einen entsprechenden Fahndungsaufruf. Sie sucht nach einem 49-Jährigen, der vor fast sechs Jahren an einem brutalen Überfall auf einen Gastwirt im niederbayerischen Plattling beteiligt gewesen sein soll.

Opfer wurde durch Messerstich verletzt

Eine ausgewertete DNA-Spur legt nach Angaben aus der Sendung nahe, dass er einer der drei maskierten Täter war, die den Gastwirt im September 2018 überfielen und ihm die Einnahmen aus seinem Lokal und das Handy raubten. Die Räuber bedrohten den Mann mit Messer und Pistole, im Gerangel wurde das Opfer durch einen Messerstich verletzt.

Der nun ins Visier der Ermittler geratene 49-Jährige steht den Angaben zufolge unter dringendem Tatverdacht und wird nun per Haftbefehl gesucht.