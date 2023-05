Nepalesischer Bergführer besteigt Mount Everest zum 27. Mal

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der bekannte nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa hat zum 27. Mal den Mount Everest bestiegen und damit seinen eigenen Rekord ausgebaut. Der 53-Jährige habe den Gipfel des mit gut 8848 Metern höchsten Berges der Welt am Mittwochmorgen als Bergführer einer Bergsteiger-Gruppe der Expeditionsfirma Seven Summit Treks erreicht, sagte ein Mitarbeiter des Tourismusministeriums, der sich gegenwärtig beim Everest-Basislager aufhält, der Deutschen Presse-Agentur.

Kami Rita Sherpa hatte den Mount Everest erstmals 1994 bezwungen und dies nach Angaben des Guinness Buchs der Rekorde seither fast jedes Jahr wiederholt. Er erklomm auch mehrere andere Achttausender im Himalaya. Sherpas sind eine ethnische Gruppe aus dem Himalaya, deren Angehörige häufig als Führer und Träger für Bergsteiger aus dem Ausland arbeiten. Kami Rita Sherpa war selbst zunächst Träger und später dann Bergführer.

Die Everest-Hauptsaison findet von April bis Juni statt, da es dann am ehesten gute Wetterfenster für die Besteigung des Berges an der Grenze zwischen Nepal und dem von China verwalteten Tibet gibt. In der derzeitigen Saison hätten bereits mehr als 250 ausländische Bergsteiger und einheimische Helfer die Spitze des Everests erreicht, sagte der Tourismusministeriumsvertreter. Demnach mehr als 100 von ihnen an diesem Mittwoch. Insgesamt erhielten 478 ausländische Bergsteiger eine für die Everest-Besteigung benötigte Genehmigung für je 11.000 Dollar (rund 10.000 Euro) vom Tourismusministerium Nepals, hieß es.

Der erfolgreiche Aufstieg von Kami Rita Sherpa kommt nur Tage nachdem ein anderer nepalesischer Bergführer, Pasang Dawa Sherpa, dem bisherigen Rekord von Kami Rita Sherpa von 26 Everest-Aufstiegen gleichkam.