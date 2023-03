Natalia Wörner ermittelt »Unter anderen Umständen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dieser Fall geht dem Flensburger Ermittler-Trio um Jana Winter unter die Haut: Eine Mutter und ihre kleine Tochter kehren von einer Wattwanderung nicht zurück - es ist die Familie eines Kollegen. Auch die 20. Folge der ZDF-Krimireihe »Unter anderen Umständen« lebt vom Teamgeist - und zwar dem der Protagonisten im Film wie auch dem der Schauspieler. An der Seite von TV-Star Natalia Wörner agieren einmal mehr auf Augenhöhe Martin Brambach und Ralph Herforth. Zu sehen ist die neue Episode mit dem Untertitel »Dämonen« am Montag um 20.15 Uhr.

Seit 2006 stehen Natalia Wörner und ihre Co-Stars als Ermittler gemeinsam vor der Kamera. Regisseurin Judith Kennel ist ebenfalls von Anfang an mit von der Partie. Ein Erfolgsformat - was sich auch in den Einschaltquoten spiegelt. In den vergangenen Jahren schalteten regelmäßig zwischen sieben und acht Millionen Zuschauer ein.

Ein starkes Zusammenspiel des Trios

Die drei Ermittler schätzen sich, stehen füreinander ein und haben im Laufe der Jahre so manchen Konflikt ausgetragen und hinter sich gelassen. Auch der Sohn von Jana Winter (Natalia Wörner), Leo (Jacob-Lee Seeliger), vertraut den Kollegen seiner Mutter. Und prompt als Jana ihren Sohn zu einem Trainingslager bringen will, steht Arne Brauner (Martin Brambach) vor der Tür mit der Nachricht, dass Frau und Tochter des Kollegen Axel Schreiber (Johannes Zeiler) vermisst sind.

Arne ist mit Axel seit vielen Jahren befreundet und in großer Sorge. Als im Wasser die Puppe und die Jacke des Mädchens auftauchen, sinkt die Hoffnung. Nachdem sich Hinweise ergeben haben, dass Schreibers Frau Hulda (Alexandra Finder) ein Doppelleben geführt hat, lässt Jana - anders als ihr Kollege Matthias Hamm (Ralph Herforth) - nicht locker. Wollte Hulda mit der kleinen Flora ein neues Leben in Dänemark beginnen? Sind sie doch nicht tot? Weiß Axel mehr, als er zugibt?

Stark ist das Zusammenspiel der drei Ermittler-Charaktere: Jana, die zunächst gewohnt rational an den Fall herangeht; Arne, der loyal seinem Freund beisteht und sich nicht vorstellen kann, dass der mit dem Verschwinden etwas zu tun hat; Matthias, der keine Lust hat, eine aus seiner Sicht abgehauene Ehefrau zu suchen. Jana amüsiert sich über Matthias' kernige Sprüche, folgt aber ihrem Instinkt: Da muss etwas passiert sein.

Dann werden zwei Leichen gefunden. Wer hatte ein Motiv, Mutter und Tochter umzubringen? Axel scheint jedenfalls den Telefondaten nach nicht am Tatort gewesen zu sein - sehr zur Erleichterung von Arne. Schließlich hilft die obdachlose Alkoholikerin Edda (Rike Eckermann) bei der Lösung des Falles.

Auch einen 21. Fall hat das Ermittler-Trio bereits gelöst: Denn nach ZDF-Angaben ist die nächste Folge schon abgedreht.