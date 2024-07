Nach Hai-Attacke in Australien: Bein von Surfer angespült

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem schweren Haiangriff auf einen Surfer in Australien werden langsam die Ausmaße seiner Verletzungen klar. Das abgetrennte Bein des 23-Jährigen wurde Polizeiangaben zufolge einige Zeit nach der Attacke an den Strand gespült und umgehend von Anwohnern in Eis gepackt. Das Opfer wird im John Hunter Hospital in Newcastle behandelt, wohin später auch sein Bein geflogen wurde. Ob Ärzte es wieder annähen können, sei noch unklar, berichtete der Sender 9News.

Der junge Mann war am Dienstag nahe dem bekannten australischen Badeort Port Macquarie an der Ostküste von dem Hai attackiert worden. Auf Fotos war sein Surfbrett zu sehen, aus dem das Tier einen Teil herausgebissen hatte.

Rettung mit Hundeleine

Die Behörden teilten später mit, es habe sich um einen drei Meter langen Weißen Hai gehandelt. Die Tiere gelten als die gefährlichsten Raubfische der Erde. Die Strände in der Region wurden für mindestens 24 Stunden gesperrt.

Weiße Haie gelten als die gefürchtesten Raubfische der Welt. (Symboldbild) Foto: Helmut Fohringer/DPA Weiße Haie gelten als die gefürchtesten Raubfische der Welt. (Symboldbild) Foto: Helmut Fohringer/DPA

Augenzeugen waren dem Opfer zu Hilfe geeilt. Einem Polizeibeamten, der zufällig in der Nähe war, war es gelungen, die Wunde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit einer Hundeleine abzubinden. Mehrere Krankenwagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Das Opfer war zunächst in einem kritischen, aber nicht lebensbedrohlichen Zustand.

Drei Attacken innerhalb von zwei Wochen

Es handelte sich um die dritte Haiattacke in Australien in diesem Monat. Erst in der vergangenen Woche war ein Surfer nur wenige Kilometer vom Zentrum von Perth an der Westküste ins Bein gebissen worden. Ärzte hatten die Wunde genäht und einen Haizahn aus seinem Bein entfernt.

Vor zwei Wochen war in der Nähe von Coral Bay, etwa 1.100 Kilometer nördlich von Perth, ein Mann beim Speerfischen von einem Raubfisch angegriffen worden. Das Opfer wurde ebenfalls nicht lebensgefährlich verletzt.