Michael J. Fox: Wäre bereit für ein Film-Comeback

Filmstar Michael J. Fox (»Zurück in die Zukunft«) kann sich trotz seines erklärten Rückzugs aus Hollywood vorstellen, erneut für einen Film vor die Kamera zu treten. »Ich würde schauspielern, wenn sich etwas ergeben würde, in das ich meine Erfahrungen einbringen könnte, meine Herausforderungen - wenn mir das gelingen würde«, sagte der an Parkinson erkrankte 62-Jährige dem US-Portal »Entertainment Tonight«.

»Wenn mir jemand eine Rolle anbietet und ich sie annehme und daran Spaß habe, dann großartig«, sagte Fox. Die Arbeit an seinem Dokumentarfilm »Still«, der letztes Jahr beim Streaming-Dienst Apple TV+ erschien, sei für ihn »ein großer Kick« gewesen.

Fox hatte 1991 mit 29 Jahren eine Parkinson-Diagnose erhalten, die er sieben Jahre später öffentlich machte. 2020 gab er bekannt, in den Ruhestand von der Schauspielerei treten zu wollen, als Grund nannte er unter anderem die langen Arbeitstage und das aufwendige Auswendiglernen für seine Rollen.

Mit der Zeit hätten sich die Prioritäten in seinem Leben geändert, erklärte Fox. »Ich glaube, mein größtes Ziel war es, eine Familie zu gründen. Wir haben vier wunderbare Kinder und das war das Wichtigste.« Daneben lägen seine Ziele in seiner eigenen Stiftung, die sich für Parkinson-Forschung einsetzt.