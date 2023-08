Meterhohe Buchstaben im Sand: Braut sieht Antrag aus Flieger

Bitte aktivieren Sie Javascript

Love is in the air: Wie im siebten Himmel dürfte sich Bridget Byrne beim Landeanflug auf die schottische Insel Barra gefühlt haben. »Bridget, willst du mich heiraten«, las die 42-Jährige völlig überrascht bei einem Blick aus dem Flugzeugfenster. Nach Absprache mit Byrnes Lebensgefährten Stephen McCann (50) hatten Flughafenmitarbeiter und Feuerwehrleute die meterhohen Buchstaben in den Sand der Landebahn geschrieben, wie die Airline Loganair am Donnerstag mitteilte. Noch im Flugzeug sagte die Braut »Ja« - zur Erleichterung des Bräutigams und der anderen Passagiere.

Dabei war die Reise ein Geschenk von Byrne an ihren Partner zu dessen 50. Geburtstag. Doch McCann drehte den Spieß um und besprach seinen Antrag heimlich mit der Fluglinie Loganair und dem kleinen Flughafen auf dem Eiland der Äußeren Hebriden.

»Letztlich mussten wir uns auf Mutter Natur verlassen, da eine Flut die Schrift im Sand leicht wegspülen könnte«, sagte McCann der Mitteilung zufolge. »Ich war echt im Stress, aber kurz vor dem Start bekam ich die Bestätigung, dass die Nachricht an Ort und Stelle war, die Piloten wurden informiert - und es ging los.«

Schließlich habe es nicht besser laufen können. »Bridget erlebte die Überraschung ihres Lebens, als sie aus dem Fenster schaute, so sehr, dass sie fast vergaß, «Ja» zu sagen.« Nach der Landung kniete sich der künftige Ehemann dann ganz formell nieder und steckte seiner Verlobten einen Ring an.