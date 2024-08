Menschliche Überreste in Krokodil - Angler identifiziert

Nach dem Verschwinden eines Anglers in Australien gilt es als sehr wahrscheinlich, dass der Mann von einem Krokodil getötet wurde.

Wenige Tage nach dem Verschwinden eines 40 Jahre alten Anglers im Nordosten Australiens sind in einem dort getöteten Krokodil menschliche Überreste gefunden worden. Es handele sich dabei um den seit Samstag vermissten Mann, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP.

Ehefrau: »Er hat mich gerettet«

An dem Ufer des Flusses Annan nahe dem Ort Cooktown im tropischen Norden von Queensland müssen sich dabei dramatische Szenen abgespielt haben, wie die Witwe des Mannes laut AAP dem Medienkonzern News Corp berichtete.

Demnach waren das Ehepaar und die drei Söhne während eines Campingurlaubs an dem Fluss entlanggelaufen, als auf einmal das Ufer nachgab und ihr Mann mit dem abrutschenden Boden in das Wasser fiel. Sie habe versucht, ihn herauszuholen, habe aber nur seinen Arm erwischt und sei dann selbst in das Wasser gefallen. »Er hat mich gerettet«, sagte sie demnach. »Seine letzte Handlung war, mich nicht mit ihm hineinzuziehen.«

Aus ihren Schilderungen ging nicht hervor, wann genau das Krokodil den Mann angriff.

Erste Ermittlungen der Polizei hatten indes ergeben, dass der Arzt aus dem Bundesstaat New South Wales am Flussufer geangelt habe, als er ins Wasser fiel und nicht wieder auftauchte. Nach Angaben der Frau war die Familie auf einem Pfad unterwegs gewesen. »Ich bedauere es nicht, denn es ist einer dieser zufälligen Unfälle, die passieren und die man nicht hätte verhindern können«, sagte sie demnach weiter. Sie habe der Tragödie ein Gesicht geben wollen, damit die Menschen von ihrem »liebevollen, fürsorglichen und äußerst loyalen« Ehemann erfuhren.

Zwei tödliche Krokodil-Attacken im Jahr

Ranger hatten zuvor ein Krokodil getötet, das etwa vier Kilometer von dem Unglücksort entfernt von einem Hubschrauber aus gesichtet worden war, wie die Wildschutzbehörde am Montag mitgeteilt hatte. Es sei anhand einer markanten weißen Narbe an der Schnauze identifiziert worden. Der Kadaver des fast fünf Meter langen und vermutlich mehrere Jahrzehnte alten Tieres wurde demnach der Polizei übergeben. Untersuchungen zur Identifizierung des Mannes liefen noch. Die Suche nach ihm ist demnach derzeit ausgesetzt.

Durchschnittlich kommt es in Australien zu zwei tödlichen Krokodil-Angriffen pro Jahr. Erst im Juli war es in dem Land zu einer tödlichen Krokodil-Attacke auf ein zwölf Jahre altes Mädchen gekommen. Ranger töteten später ein 4,2 Meter langes Reptil im Northern Territory. Das Kind war nahe einer Aborigine-Gemeinde schwimmen, bevor es verschwand. Einsatzkräfte entdeckten später Überreste des Mädchens.