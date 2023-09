»Margaritaville«-Sänger Jimmy Buffett gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der US-Sänger Jimmy Buffett ist laut Angaben auf seinen Social-Media-Kanälen im Alter von 76 Jahren gestorben. »Er hat sein Leben bis zum letzten Atemzug wie einen Song gelebt und wird von so vielen unermesslich vermisst werden«, hieß es in einer Mitteilung, die auf seinen Social-Media-Kanälen und seiner Internetseite verbreitet wurde.

»Jimmy ist in der Nacht des 1. September friedlich verstorben, umgeben von seiner Familie, seinen Freunden, seiner Musik und seinen Hunden.« Buffet, dessen bekanntester Hit »Margaritaville« von 1977 ist, mischte in seiner Musik Genres wie Country, Pop und Rock mit Karibik-Flair.

Details zum Ort, genauen Todeszeitpunkt und zu möglichen Ursachen von Buffets Tod waren zunächst nicht bekannt. Der Sänger wurde 1946 im US-Bundesstaat Mississippi geboren. Nach der Universität ging er nach Nashville, um als Musiker durchzustarten. Doch der Erfolg kam erst später. »Die Karibik und die Golfküste waren Buffetts Musen, und kein anderer Ort mehr als Key West in Florida«, schrieb die »New York Times« am Samstag. »Als ich Key West und die Karibik fand, war ich noch nicht wirklich erfolgreich«, zitierte das Blatt aus einem Interview von 1989. »Aber ich fand einen Lebensstil, und ich wusste, dass alles, was ich tat, mit meinem Lebensstil vereinbar sein musste«.

Mit seinem gebräunten Gesicht, seinem blonden Haar und dem allgegenwärtigen Lächeln, so die »Washington Post«, verkörperte er dieses Image. Aber Buffett entwickelte sich auch zu einem Geschäftsmann. Er habe ein Imperium aufgebaut, zu dem Restaurants, eine Hotelkette und Kleidung gehörten, schrieb die »New York Times«. 2023 schätzte Forbes Buffetts Vermögen auf eine Milliarde Dollar. Neben seiner Musik veröffentlichte er auch Bücher. Seine Fans werden »Parrot Heads« genannt.

Buffet hinterlässt seine Frau Jane Slagsvol Buffett, mit der er seit den späten 1970er Jahren verheiratet war, sowie drei Kinder.