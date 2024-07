Maren Kroymann will nicht nochmal jung sein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann möchte kurz vor ihrem 75. Geburtstag nicht noch mal jung sein. »Das würde heißen, dass auch meine ganzen Unsicherheiten und Zweifel wieder da wären«, sagte sie im Interview des Magazins »Stern«. »Dinge, bei denen ich froh bin, dass ich sie losgeworden bin. Und ich würde wieder unterschätzt werden. Meine Fremdwahrnehmung und wie ich mich selbst sehe, das passt im Alter besser zusammen«, sagt Kroymann.

Sie hadere nicht mit dem Älterwerden, sondern habe eine der besten Phasen ihres Lebens. Auf die Frage, ob die Jahre, die noch vor ihr liegen, ihr Sorge bereiteten, erklärte Kroymann, dass sie noch kein Testament gemacht habe. »Ich bin natürlich, wie alle, zu spät dran mit manchem. Ich habe eine Patientenverfügung gemacht. Aber über meine Beerdigung weiß ich noch gar nichts (…) Ich fühle mich vermutlich noch ein wenig zu fit, um vernünftig zu sein.« Kroymann, die aus Walsrode in Niedersachsen stammt und in Berlin lebt, hat am 19. Juli Geburtstag.