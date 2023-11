Mann verbrennt unter Brücke: Polizei geht von Verbrechen aus

Der Rest eines Absperrband der Polizei am Geländer auf einer Fußgängerbrücke, wo ein Mann verbrannt ist.

Passanten haben unter einer Fußgängerbrücke am Englischen Garten in München einen brennenden Menschen entdeckt. Mehrere Zeugen hätten versucht, den Mann zu löschen, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt habe am Donnerstagabend aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Kripo ermittelte wegen eines Tötungsdelikts.

Untersuchungen der Leiche hätten ergeben, dass der Mann in Folge einer »Fremdeinwirkung« gestorben sei, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne er derzeit keine Details dazu nennen. Zuständig für die Ermittlungen sei nun das Kommissariat 11, unter dessen Aufgabenbereich auch vorsätzliche Tötungsdelikte fallen.

Die Ermittler vermuteten, dass es sich bei dem Toten um jemanden aus dem Obdachlosenmilieu handeln könnte. Er konnte aber zunächst noch nicht identifiziert werden.

Passanten hatten den Vorfall am Donnerstag um kurz vor 22.00 Uhr unterhalb einer Fußgängerbrücke am Mittleren Ring am Rande des Englischen Gartens gemeldet. Die Kripo sucht nach Zeugen.