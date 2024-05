Mann mit Schreckschusswaffe löst Großeinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann mit einer Schreckschusswaffe hat einen Großeinsatz der Polizei in Hamburg ausgelöst. Der stark alkoholisierte 53-Jährige habe am späten Sonntagabend Schüsse von dem Balkon seiner Wohnung in einem Hochhaus in Altona abgefeuert, sagte ein Polizeisprecher. Der Aufforderung der Polizisten, die Waffe fallen zu lassen, sei der Mann nicht nachgekommen. Als er die Waffe in Richtung der Beamten richtete, machten diese von ihrer Schusswaffe Gebrauch.

Vor Ort sind Einschusslöcher in einer Glasscheibe zu sehen. Spezialkräfte nahmen ihn schließlich in seiner Wohnung fest. Für Unbeteiligte bestand den Angaben zufolge keine Gefahr. Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen und wohl etwas »freudig durchgedreht« nach dem Aufstieg des Fußball-Zweitligisten St. Pauli in die Bundesliga, sagte ein Sprecher der Polizei. Kriminalbeamte untersuchten noch in der Nacht seine Wohnung.

Dabei stellten die Beamten in der Wohnung eine Schreckschusswaffe, eine Cannabisplantage mit etwa 35 Hanfpflanzen sowie weitere Betäubungsmittel sicher. Der 53-Jährige wurde einem Amtsarzt vorgestellt, der eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung anordnete.