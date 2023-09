Mads Mikkelsen über sein liebstes deutsches Wort

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen spricht in Filmen ab und zu Deutsch - und verrät sein Lieblingswort in der Sprache. Es sei der Ausdruck »bekloppt«, sagte der 57-Jährige auf eine entsprechende Frage der Deutschen Presse-Agentur in Venedig. »Ich liebe dieses Wort, es ist so kindisch und lustig.«

Bei den Filmfestspielen ist Mikkelsen in »Bastarden« von Nikolaj Arcel zu sehen. Der Wettbewerbsbeitrag erzählt von einem Soldaten namens Ludvig Kahlen, der für den dänischen König die Heide von Jütland fruchtbar machen will. Er erhofft sich davon Reichtum und Ehre, muss aber gegen heftigen Widerstand ankämpfen.

Auch in »Bastarden« spricht Mikkelsen kurz Deutsch. Er könne die Sprache ein wenig, sei aber permanent von den deutschen Schauspielern am Set korrigiert worden. Deutsch sei schwierig, löse aber bei ihm ein gutes Gefühl aus, sagte er. »Deutschland ist der große Nachbar.«