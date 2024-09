Lady Gaga mit Diamant am Ringfinger auf rotem Teppich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem auffallenden Diamanten am Ringfinger und exzentrischem Kopfschmuck ist Lady Gaga an der Seite ihres Partners Michael Polansky über den roten Teppich in Venedig gelaufen. Die 38 Jahre alte Sängerin und Schauspielerin entschied sich zur Premiere ihres Films »Joker: Folie à Deux« für einen dramatischen Auftritt.

Normalerweise werden die Stars in Autos zum Festivalpalast vorgefahren. Gaga entschied sich hingegen, durch die Menge zum Teppich zu schreiten. Dabei hielt sie Polansky an der Hand, vor den Fotografen küssten sich die beiden. Hunderte Fans hatten sich an den Absperrungen versammelt und schrien ihren Namen.

Gaga und Polansky wurden 2020 das erste Mal öffentlich gesichtet. Verschiedenen Medien berichteten, bei dem Diamanten, den Gaga zuletzt stets trug, handle es sich um ihren Verlobungsring.

Neuer »Joker« hat zahlreiche Musik-Einlagen

Gaga ist an der Seite von Joaquin Phoenix in »Joker: Folie à Deux« zu sehen. Phoenix kam mit seiner Schwester Rain zur Premiere. »Joker: Folie à Deux« ist die Fortsetzung des gefeierten Thrillers von Todd Phillips aus dem Jahr 2019. Der Film, der im Wettbewerb der Filmfestspiele läuft, ist eine Mischung aus Thriller und Musical.

Und darum geht's: Arthur Fleck (Phoenix) sitzt nach den Morden, die er in Teil eins begangen hat, im Gefängnis. Während er auf seinen Prozess wartet, lernt er seine große Liebe kennen – verkörpert von Lady Gaga, die eine Variante der Comicfigur Harley Quinn namens Lee spielt.

Während Fleck mit den zwei Seiten seiner Persönlichkeit – als gewalttätiger Joker und als traumatisierter Arthur – kämpft, entdeckt er an der Seite von Lee seine musikalische Seite. In »Joker: Folie à Deux« performen Gaga und Phoenix zahlreiche musikalische Einlagen, viele davon Klassiker im Big-Band-Stil. Gaga fungierte für den Film als musikalische Beraterin.

Der Prozess gegen Fleck nimmt einen großen Teil des Films ein. Während seine Anwältin hofft, dass ihr Mandat wegen einer psychischen Krankheit als unschuldig eingestuft wird, fordert die Anklage die Todesstrafe. Je mehr Zeit Arthur mit Lee verbringt, desto mehr kommt seine Joker-Persönlichkeit wieder zum Vorschein.

Joaquin Phoenix und Lady Gaga sind die Hauptdarsteller im neuen »Joker« von Todd Phillips. Foto: Joel C Ryan/DPA Joaquin Phoenix und Lady Gaga sind die Hauptdarsteller im neuen »Joker« von Todd Phillips. Foto: Joel C Ryan/DPA

Sowohl Gaga als auch Phoenix haben in der Vergangenheit einen Oscar gewonnen. Gaga für den Song »Shallow« aus dem Film »A Star is Born«, Phoenix für seine Rolle im ersten »Joker«. Der Film gewann bei den Filmfestspielen in Venedig 2019 den Hauptpreis.