Kerkeling betreibt Ahnenforschung - neues Buch im September

Kurz vor seinem 60. Geburtstag plant der Comedian und Bestsellerautor Hape Kerkeling, ein neues Buch herauszubringen. »Am 25. September erscheint Hape Kerkelings neues Buch «Gebt mir etwas Zeit. Meine Chronik der Ereignisse»«, teilte der Piper Verlag in München mit.

Diesmal verwebe er »lustvoll Erinnerungen mit Recherchen, eigenes Erleben mit Historie und Ahnenforschung«. Kerkeling kam am 9. Dezember in Recklinghausen zur Welt. Insbesondere seine Bücher »Ich bin dann mal weg – Meine Reise auf dem Jakobsweg« (2006) und »Der Junge muss an die frische Luft – Meine Kindheit und ich« (2014) waren Millionen-Bestseller.

Berührend und mit Sinn für Komik erzähle Kerkeling in seinem neuen Buch von seiner Kindheit in den 70ern, den Glanzzeiten der Fernsehunterhaltung, von Liebe, Vorsehung und dem Goldenen Zeitalter der Niederlande, kündigte Piper an. Kerkeling führe in die Anfänge seiner TV-Karriere und folge den Spuren seiner Vorfahren zurück bis ins blühende Amsterdam des 17. Jahrhunderts. »Und kommt schließlich auch hinter ein unglaubliches Geheimnis, das seine geliebte Großmutter Bertha zeit ihres Lebens umgab.«