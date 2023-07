Kalenderblatt 2023: 8. Juli

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

27. Kalenderwoche, 189. Tag des Jahres

Noch 176 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Edgar, Kilian

HISTORISCHE DATEN

2022 - Tech-Milliardär Elon Musk kündigt eine Vereinbarung vom April auf, den Online-Dienst Twitter für rund 44 Milliarden Dollar zu kaufen. Twitter will den Deal vor Gericht durchboxen. Nach monatelangem Hin und Her schließt Musk am 28. Oktober den Kauf offiziell ab und übernimmt Twitter.

2021 - Die EU verhängt gegen Volkswagen und BMW Kartellstrafen von insgesamt 875 Millionen Euro. Die Unternehmen hatten Absprachen über kleine Harnstofftanks zur Abgasreinigung getroffen. Daimler kommt als Kronzeuge ohne Buße davon.

2013 - Papst Franziskus prangert auf der Insel Lampedusa die Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal von Migranten an. Bei seiner ersten Reise als Kirchenoberhaupt ruft er zu mehr Solidarität mit den Hilfesuchenden auf.

2008 - Die USA lassen sich erstmals auf ein langfristiges Ziel beim Klimaschutz ein. Beim G8-Gipfel im japanischen Toyako verständigen sich die Staats- und Regierungschefs darauf, bis 2050 den Ausstoß an schädlichen Treibhausgasen (CO2) mindestens zu halbieren.

2003 - Bei der weltweit ersten operativen Trennung erwachsener Siamesischer Zwillinge sterben die am Kopf zusammengewachsenen iranischen Schwestern Ladan und Laleh Bijani kurz nacheinander an den Folgen des Eingriffs.

1998 - Der Deutsche Aktien-Index Dax überschreitet erstmals die Schwelle von 6000 Punkten und schließt mit 6013,14 Punkten.

1990 - In Italien wird Deutschland mit einem 1:0-Sieg über Argentinien zum dritten Mal nach 1954 und 1974 Fußball-Weltmeister.

1975 - Izchak Rabin besucht als erster israelischer Regierungschef die Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin.

1853 - Vier US-amerikanische Kanonenboote landen in der Bucht von Tokio und fordern die Öffnung Japans für den Welthandel. Die Ankunft der »Schwarzen Schiffe« beendet eine 200-jährige selbstgewählte Isolation Japans.

GEBURTSTAGE

1973 - Anna Schäfer (50), deutsche Schauspielerin (TV-Serie »Alles außer Mord«, TV-Film »Online - Meine Tochter in Gefahr«)

1958 - Kevin Bacon (65), amerikanischer Schauspieler (»Apollo 13«, »Footloose«)

1958 - Zipi Livni (65), israelische Politikerin, Außenministerin 2006-2009

1908 - Nelson Rockefeller, amerikanischer Politiker, Vizepräsident 1974-1977, gest. 1979

1838 - Ferdinand Graf von Zeppelin, deutscher Luftschiffkonstrukteur, nach ihm sind die ersten lenkbaren Starrluftschiffe (»Zeppeline«) benannt, gest. 1917

TODESTAGE

2022 - Shinzo Abe, japanischer Politiker, Ministerpräsident 2006-2007 und 2012-2020, geb. 1954

2005 - Peter Boenisch, deutscher Journalist, Regierungssprecher 1983-1985, »Bild«-Chefredakteur 1961-1965, geb. 1927