Kalenderblatt 2023: 6. Mai

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

18. Kalenderwoche, 126. Tag des Jahres



Noch 239 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Stier



Namenstag: Antonia, Britto, Domitian, Gundula

HISTORISCHE DATEN

2022 - Der deutsche Astronaut Matthias Maurer kehrt nach rund einem halben Jahr auf der Raumstation ISS zur Erde zurück. Die Raumkapsel mit dem Saarländer und drei US-Amerikanern landet vor der Küste des US-Bundesstaats Florida.

2021 - Der Bundestag beschließt die Gründung einer Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung in Berlin. Die Stiftung soll an das politische Wirken des langjährigen CDU-Regierungschefs mit Blick auf deutsche Einheit und europäische Versöhnung erinnern.

2013 - Ein Jahrzehnt nach ihrem spurlosen Verschwinden entkommen drei vermisste Frauen in Cleveland (Ohio) ihrem mutmaßlichen Entführer. Am 1. August wird der Entführer zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt.

2008 - Der deutsche Sport hat eine eigene Ruhmeshalle. In Berlin wird die von der Deutschen Sporthilfe ins Leben gerufene »Hall of Fame« vorgestellt. 40 Sport-Legenden gehören dem erlesenen Kreis bis dahin an. Die Institution ist vorerst nur virtuell.

2003 - Rund 15 Jahre nach Ende des Kriegs zwischen Iran und Irak kehren die letzten irakischen Kriegsgefangenen aus dem Iran in ihre Heimat zurück.

1998 - In Süditalien gehen nach tagelangen schweren Regenfällen Erdrutsche und Schlammlawinen nieder. Mindestens 135 Menschen sterben.

1993 - Bundesverkehrsminister Günther Krause (CDU) tritt nach mehreren Affären zurück. Gemeinsam mit dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte er als Chef-Unterhändler der DDR 1990 den Einheitsvertrag unterschrieben.

1980 - Bei einer öffentlichen Rekrutenvereidigung in Bremen kommt es zu Straßenschlachten zwischen Polizei und Demonstranten. Bilanz der Ausschreitungen: mehr als 250 verletzte Beamte und eine nicht näher bezifferte Anzahl verletzter Demonstranten.

1963 - Die Schweiz wird in Straßburg als 17. Mitglied in den Europarat aufgenommen.

GEBURTSTAGE

1973 - Patrick Döring (50), deutscher Politiker, FDP-Generalsekretär 2012-2013

1961 - George Clooney (62), amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent, Oscar als bester Nebendarsteller in »Syriana« (2005), Oscar für den besten Film (»Argo« 2013)

1953 - Tony Blair (70), britischer Politiker, Vorsitzender der Labour Party 1994-2007, Premierminister 1997-2007

1913 - Stewart Granger, britischer Filmschauspieler, (Karl-May-Film »Unter Geiern«), gest. 1993

1758 - Maximilien de Robespierre, französischer Politiker, errichtet während der Revolution eine Schreckensherrschaft, hingerichtet 1794

TODESTAGE

2013 - Giulio Andreotti, italienischer Politiker, siebenmaliger Ministerpräsident zwischen 1972 und 1992, geb. 1919

1998 - Erich Mende, deutscher Politiker, FDP-Bundesvorsitzender 1960-1967, Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen und Vizekanzler 1963-1966, geb. 1916