Kalenderblatt 2023: 5. Oktober

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

40. Kalenderwoche, 278. Tag des Jahres

Noch 87 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Attila, Meinolf

HISTORISCHE DATEN

2022 - Den Nobelpreis für Chemie erhalten drei Forschende für Methoden zum effizienten Aufbau von Biomolekülen und zum zielgerichteten Markieren von Zellstrukturen: Morten Meldal (Dänemark), Barry Sharpless (USA) und Carolyn Bertozzi (USA).

2018 - Das Bild »Girl with Balloon« des britischen Street-Art-Künstlers Banksy schreddert sich auf einer Versteigerung bei Sotheby's in London selbst. Es bleibt nur der obere Teil übrig, der Rest hängt in Streifen herunter. Zuvor war das Bild für rund 1,2 Millionen Euro verkauft worden.

2018 - Der Friedensnobelpreis geht an den kongolesischen Arzt Denis Mukwege und die jesidisch-irakische Menschenrechtlerin Nadia Murad. Beide setzen sich für Opfer von Vergewaltigungen in Kriegsgebieten ein.

2013 - Wladimir Klitschko bleibt dreifacher Box-Weltmeister im Schwergewicht. Der Ukrainer besiegt in Moskau den Russen Alexander Powetkin einstimmig nach Punkten. Für Klitschko ist es der 61. Sieg im 64. Profikampf.

2003 - Papst Johannes Paul II. spricht in Rom den deutschen Ordensgründer Arnold Janssen (1837-1909) sowie zwei weitere Missionare heilig. Janssen ist der Gründer der Steyler Missionswerke.

1988 - 54,7 Prozent der Chilenen sprechen sich in einem Referendum gegen eine weitere achtjährige Amtszeit des Staatspräsidenten General Augusto Pinochet aus.

1938 - Die Ausweispapiere der Juden im Deutschen Reich müssen auf Verfügung des Innenministeriums von sofort an ein »J« als Kennzeichnung tragen.

1908 - Österreich-Ungarn annektiert die seit 1878 besetzten, ehemals zum Osmanischen Reich gehörenden Balkanländer Bosnien und Herzegowina.

1586 - Auf dem Gebiet der frühneuzeitlichen Schweiz schließen sieben katholische Orte in Luzern den Goldenen Bund (so benannt nach dem vergoldeten Anfangsbuchstaben der Vertragsurkunden) zur Erhaltung der katholischen Konfession in der Eidgenossenschaft.

GEBURTSTAGE

1963 - Charlotte Link (60), deutsche Schriftstellerin, »Am Ende des Schweigens«, »Die Rosenzüchterin«

1943 - Steve Miller (80), amerikanischer Rockmusiker, Steve Miller Band: »Fly Like an Eagle«, »Abracadabra«, »The Joker«

1938 - Peter Dussmann, deutscher Unternehmer, eröffnet 1997 das Kulturkaufhaus Dussmann in Berlin Mitte, gest. 2013

1923 - Glynis Johns (100), britische Schauspielerin, »Mary Poppins«

1873 - Otto Falckenberg, deutscher Regisseur, Dramaturg und Intendant, Mitbegründer des Münchner Kabaretts »Die elf Scharfrichter«, leitete die Uraufführung mehrerer expressionistischer Dramen, gest. 1947

TODESTAGE

2008 - Hans Richter, deutscher Schauspieler und Regisseur, Filmrollen: »Emil und die Detektive« (1931), »Die Feuerzangenbowle« (1944), »Schwarzwaldmädel« (1950), »Grün ist die Heide« (1951), Initiator und Direktor der Festspiele in Heppenheim 1974-1992, geb. 1919

1763 - Kurfürst Friedrich August II., Kurfürst von Sachsen 1733-1763, König von Polen unter dem Namen August III. 1733-1763, Sohn August des Starken, geb. 1696