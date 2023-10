Kalenderblatt 2023: 4. Oktober

Bitte aktivieren Sie Javascript

40. Kalenderwoche, 277. Tag des Jahres

Noch 88 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Aurea, Franz, Teresa

HISTORISCHE DATEN

2022 - Für Arbeiten auf dem Gebiet der Quantenforschung geht der Physik-Nobelpreis an den Franzosen Alain Aspect, den US-Amerikaner John Clauser und den Österreicher Anton Zeilinger. Ihre Experimente seien grundlegend für eine neue Ära künftiger Technologien, teilt die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.

1990 - Bundespräsident Richard von Weizsäcker empfängt in Berlin als erstes westliches Staatsoberhaupt den im indischen Exil lebenden Dalai Lama.

1978 - Die Bundesregierung beschließt einen Schuldenerlass für die 30 ärmsten Staaten der Erde. Damit verzichtet die Bundesrepublik auf rund 4,3 Milliarden DM (2,05 Milliarden Euro).

1968 - In Frankfurt am Main erfolgt die Inbetriebnahme der ersten U-Bahn-Teilstrecke.

1960 - Die USA starten vom amerikanischen Weltraumstützpunkt Cape Canaveral in Florida »Courier 1B«, den ersten aktiven Nachrichtensatelliten.

1958 - In Frankreich beginnt die Fünfte Republik mit der Verabschiedung einer neuen Verfassung, die die Stellung des Staatschefs stärkt, um die Zeit der kurzlebigen Regierungen zu beenden.

1933 - In Deutschland wird das Schriftleitergesetz erlassen. Es verpflichtet alle Journalisten, die politische Linie des NS-Regimes zu vertreten. Juden wird die journalistische Tätigkeit weitgehend verboten.

1883 - Am Pariser Bahnhof Embarcadère de Strasbourg (heute Gare de l’Est) wird der Orient-Express offiziell in Betrieb genommen. Der Luxuszug verbindet Paris mit Konstantinopel in rund drei Nächten und zwei Tagen. Seine Jungfernfahrt hatte der Zug bereits am 5. Juni 1883 gestartet.

1636 - Bei dem brandenburgischen Städtchen Wittstock kommt es zu einer der blutigsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges. Eine zahlenmäßig unterlegene schwedische Armee besiegt ein kaiserlich-sächsisches Heer.

GEBURTSTAGE

1983 - Vicky Krieps (40), luxemburgisch-deutsche Schauspielerin (»Alleinflug - Elly Beinhorn«, »Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste«)

1963 - Thomas Wolter (60), deutscher Fußballspieler, SV Werder Bremen 1984-98

1953 - Andreas Vollenweider (70), Schweizer Harfenist und Komponist (»Caverna Magica«)

1938 - Willi Schulz (85), deutscher Fußballspieler, 66-facher Nationalspieler, 263 Bundesliga-Spiele mit den Vereinen Schalke 04 (52) und Hamburger SV (211)

1923 - Charlton Heston, US-amerikanischer Schauspieler, Oscar als bester Hauptdarsteller in »Ben Hur« (1959), weitere bekannte Filmrollen in »Planet der Affen«, »Schlacht um Midway«, »El Cid«, gest. 2008

TODESTAGE

2022 - Günter Lamprecht, deutscher Schauspieler (»Berlin Alexanderplatz«), geb. 1930

2020 - Kenzo, japanischer Modedesigner, Gründer des Mode- und Kosmetikunternehmens Kenzo in Paris 1970, geb. 1939