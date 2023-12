Kalenderblatt 2023: 31. Dezember

Bitte aktivieren Sie Javascript

52. Kalenderwoche, 365. Tag des Jahres

Letzter Tag des Jahres

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Katharina, Melanie, Silvester

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die Deutsche Post stellt ihren Telegramm-Service ein. Im 19. Jahrhundert erfunden, war das Telegramm bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine der schnellsten Möglichkeiten, wichtige Informationen zu übermitteln.

1998 - Einen Tag vor Beginn der Europäischen Währungsunion legen die EU-Finanzminister die Umrechnungskurse des Euro zu den Währungen der elf Euro-Länder fest.

1998 - Mit dem Spruch »This is Norddeich Radio, good-bye for ever - over - out« verabschiedet sich um Mitternacht die letzte deutsche Küstenfunkstelle.

1993 - Die Kaligrube im thüringischen Bischofferode wird nach fast einjährigem Arbeitskampf geschlossen.

1983 - In Bremen schließt das Werk Gröpelingen der Werft AG »Weser« für immer seine Pforten. Rund 2000 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz.

1968 - Das russische Überschallverkehrsflugzeug Tu-144 startet zu seinem Erstflug und kommt damit der britisch-französischen Concorde zuvor.

1945 - In Frankfurt am Main übergibt die US-Militärregierung die gesamte Zivilverwaltung der US-Zone auf den unteren Instanzen den deutschen Behörden.

1896 - In Manaus, einer Stadt mitten im brasilianischen Urwald, wird das imposante Opernhaus Teatro Amazonas eröffnet. Dank des Kautschukbooms im 19. Jahrhundert zählte Manaus damals zu den reichsten Städten der Welt.

192 - Die Ermordung des despotisch regierenden Kaisers Commodus löst in Rom eine Staatskrise aus.

GEBURTSTAGE

1948 - Donna Summer, US-amerikanische Popsängerin (»Love To Love You Baby«, »I Feel Love«, »Hot Stuff«), gest. 2012

1943 - Ben Kingsley (80), britischer Schauspieler (Oscar als bester Hauptdarsteller in »Gandhi«, »Schindlers Liste«)

1943 - John Denver, US-amerikanischer Country-Sänger (»Take Me Home, Country Roads«, »Leaving on a Jet Plane«), gest. 1997

1943 - Wolfgang Gerhardt (80), deutscher Politiker, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion 1998-2006. FDP-Bundesvorsitzender 1995-2001

1908 - Simon Wiesenthal, österreichisch-israelischer Architekt, Autor und »Nazijäger«, überlebte mehrere Konzentrationslager und widmete sein Leben der Suche und Verfolgung von untergetauchten Nazi-Verbrechern, Gründer des Dokumentationszentrums des Bundes Jüdischer Verfolgter des Naziregimes in Wien, gest. 2005

TODESTAGE

2022 - Papst Benedikt XVI., emeritierter Papst, Erzbischof von München und Freising 1977-1982, Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation 1981-2005, Dekan des Kardinalskollegiums 2002-2005, Papst 2005-2013, geb. 1927

2013 - Irina Korschunow, deutsche Journalistin und Schriftstellerin (Romane »Der Eulenruf«, »Malenka«), geb. 1925