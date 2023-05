Kalenderblatt 2023: 30. Mai

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

22. Kalenderwoche, 150. Tag des Jahres



Noch 215 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Zwillinge



Namenstag: Ferdinand, Hubert, Jeanne, Reinhild

HISTORISCHE DATEN

2008 - Der Bundestag beschließt die Teilprivatisierung der Deutschen Bahn. 24,9 Prozent Anteile an einer Verkehrs- und Logistik-Holding der Bahn sollen an private Anleger verkauft werden.

2008 - In Yokohama (Japan) beschließen die afrikanischen Staaten, Japan und andere Entwicklungspartner Maßnahmen zum Ausbau der Landwirtschaft in Afrika. Dadurch soll eine Verdopplung der Reisproduktion innerhalb von zehn Jahren erreicht werden.

2005 - Die Präsidien von CDU und CSU nominieren die CDU-Vorsitzende Angela Merkel als gemeinsame Kanzlerkandidatin.

1990 - Das Bundeskabinett beschließt eine Verordnung zum Chemikaliengesetz, nach dem Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) stufenweise verboten werden.

1983 - Die Regierung in Peru verhängt im Kampf gegen die linksextreme Untergrundorganisation »Leuchtender Pfad« für zunächst 60 Tage den Ausnahmezustand über das ganze Land. Er wird nach Verlängerung erst am 9. September wieder aufgehoben.

1968 - Der Bundestag verabschiedet mit großer Mehrheit die umstrittenen Notstandsgesetze. Sie treten am 28. Juni in Kraft und weiten die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes etwa im Verteidigungsfall aus.

1967 - Die ölreiche Provinz Biafra erklärt ihre Unabhängigkeit von Nigeria. Kurz darauf beginnt ein blutiger Bürgerkrieg.

1913 - Das Osmanische Reich verliert im Vertrag von London nach dem Ende des Ersten Balkankrieges fast alle europäischen Gebiete.

1527 - In Marburg eröffnet die erste protestantische Hochschule, die spätere Philipps-Universität. Sie wurde von Landgraf Philipp I. zu Hessen (»der Großmütige«) gegründet.

GEBURTSTAGE

1958 - Marie Fredriksson, schwedische Popsängerin, Mitglied des schwedischen Popduos Roxette (»The Look«, »Dangerous«, »Joyride«), gest. 2019

1958 - Ted McGinley (65), amerikanischer Schauspieler (TV-Serie »Eine schrecklich nette Familie«)

1953 - Colm Meaney (70), irischer Schauspieler, bekannt geworden in seiner Rolle als Chief O'Brien in den TV-Serien "Raumschiff Enterprise: das nächste Jahrhundert und "Star Trek: Deep Space Nine", weitere Filmrollen: "Fisch & Chips", "Der Hades-Faktor"

1948 - Dieter Kosslick (75), deutscher Kulturfunktionär, langjähriger Leiter der Berlinale

1928 - Agnès Varda, französische Filmregisseurin (»Vogelfrei« - 1985 mit dem Goldenen Löwen von Venedig ausgezeichnet), gest. 2019

TODESTAGE

2022 - Friedrich Christian Delius, deutscher Schriftsteller (»Mogadischu Fensterplatz«, »Die Birnen von Ribbeck«, »Unsere Siemens-Welt«), Georg-Büchner-Preis 2011, geb. 1943

2003 - Günter Pfitzmann, deutscher Schauspieler (Fernsehserien »Praxis Bülowbogen«, »Drei Damen vom Grill«, »Gestatten, mein Name ist Cox«), 1949 Mitbegründer des Berliner Kabaretts »Die Stachelschweine«, geb. 1924