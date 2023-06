Kalenderblatt 2023: 30. Juni

Bitte aktivieren Sie Javascript

26. Kalenderwoche, 181. Tag des Jahres



Noch 184 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Krebs



Namenstag: Bertram, Donatus, Erentrud, Otto, Theobald

HISTORISCHE DATEN

2018 - Wegen einer Nowitschok-Vergiftung wird ein britisches Paar im südenglischen Salisbury in eine Klinik gebracht. Nur der Mann überlebt. Scotland Yard sieht einen Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal im März.

2013 - Beim Kampf gegen Buschfeuer im US-Bundesstaat Arizona werden 19 Feuerwehrleute rund um die Ortschaft Yarnell bei Phoenix von Flammen eingekesselt und sterben.

2008 - Die Bundeswehr in Afghanistan übernimmt die Aufgabe der schnellen Eingreiftruppe im Norden. Mit der Quick Reaction Force (QRF) stellt Deutschland erstmals einen Kampfverband in der Region.

2006 - Die deutsche Nationalmannschaft erreicht das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Der Gastgeber besiegt in Berlin Titelfavorit Argentinien mit 4:2 im Elfmeterschießen.

2003 - Nach mehr als 20-jähriger Entwicklungszeit und zahlreichen Pannen wird der umstrittene Eurofighter offiziell zugelassen. Der Kampfjet wurde von Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien entwickelt.

1988 - Der traditionalistische französische Erzbischof Marcel Lefebvre weiht im Schweizer Econe trotz päpstlichen Verbots vier Bischöfe. Levebvre wird daraufhin von der katholischen Kirche exkommuniziert.

1981 - Die ARD strahlt die erste Folge der amerikanischen TV-Serie »Dallas« aus.

1953 - In Bonn wird das deutsche Komitee des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen Unicef (United Nations International Children's Emergency Fund) gegründet.

1908 - Eine Naturkatastrophe fegt Millionen Bäume in Tunguska in Sibirien auf einer Fläche fast so groß wie das Saarland um. Als Ursache ist wird die Druckwelle einer Asteroidenexplosion vermutet. Es wäre der größte Einschlag eines Himmelskörpers in der jüngeren Geschichte. Mit Blick auf dieses Ereignis rufen die Vereinten Nationen später den 30. Juni zum Internationalen Asteroidentag aus.

GEBURTSTAGE

1983 - Cheryl Cole (40), britische Sängerin (»Call My Name«), ehemaliges Mitglied der britischen Band Girls Aloud (»The Promise«)

1973 - Frank Rost (50), deutscher Fußballspieler, Torwart beim Hamburger SV 2007-2011

1943 - Hartmann von der Tann (80), deutscher Journalist, ARD-Chefredakteur 1993-2006

1893 - Walter Ulbricht, deutscher Politiker, DDR-Staatsratsvorsitzender 1960-1973, gest. 1973

1888 - Rudolf Amelunxen, deutscher Politiker, erster Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 1946-1947, gest. 1969

TODESTAGE

1973 - Nancy Mitford, britische Schriftstellerin (»Englische Liebschaften«), geb. 1904

1958 - Walther Schreiber, deutscher Politiker (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin 1953-1954, geb. 1884