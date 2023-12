Kalenderblatt 2023: 30. Dezember

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

52. Kalenderwoche, 364. Tag des Jahres

Noch 1 Tag bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Felix, Sabinus, Germar

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die Band City ist Geschichte: Vor Tausenden Fans verabschieden sich die vier Musiker in Berlin. City war 1972 in Berlin-Köpenick gegründet worden und zählte in der DDR zu den erfolgreichsten Bands (»Am Fenster«).

2018 - In der Demokratischen Republik Kongo gewinnt Oppositionskandidat Félix Tshisekedi überraschend die Präsidentenwahl.

2003 - Der erste europäisch-chinesische Satellit startet ins All. Eine Rakete vom Typ »Langer Marsch 2C/SM« bringt den Satelliten »Probe-1« vom Raumfahrtzentrum in Xichang (Südwestchina) in seine Umlaufbahn.

1993 - Israel und der Vatikan unterzeichnen in Jerusalem einen Vertrag über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Damit wird ein historischer Wandel im Verhältnis zwischen Christen und Juden besiegelt.

1948 - Das Musical »Kiss me Kate« von Cole Porter wird am New Yorker Broadway uraufgeführt.

1938 - In Brünn (heute Brno in Tschechien) wird das von Sergej Prokofjew komponierte Ballett »Romeo und Julia« uraufgeführt.

1918 - In Berlin beginnt der Gründungsparteitag der KPD. Delegierte deutscher Spartakusgruppen einigen sich mehrheitlich auf den Parteinamen »Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund)«.

1903 - In Chicago (US-Bundesstaat Illinois) bricht im Iroquois Theater einen Monat nach der Eröffnung ein Feuer aus. Mehr als 600 Menschen kommen ums Leben.

1853 - In Mexiko-Stadt wird der »Gadsden Purchase« unterzeichnet. Mit dem 1854 ratifizierten Vertrag erwerben die USA den nördlichen Teil Mexikos (heute südliches Arizona und New Mexico).

GEBURTSTAGE

1968 - Thomas D (55), deutscher Hip-Hop-Sänger, Mitglied der Hip-Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier (»Die Da!?!«)

1948 - Randy Schekman (75), amerikanischer Biochemiker, Nobelpreis für Physiologie/Medizin 2013 (gemeinsam mit James Rothman und Thomas Südhof)

1946 - Patti Smith (77), US-amerikanische Rocksängerin (»My Generation«, »Because the Night«)

1928 - Bo Diddley, US-amerikanischer Rockmusiker (»Who Do You Love?«, »I'm a Man«, »Bo Diddley«), gest. 2008

1853 - André Messager, französischer Komponist und Dirigent (Ballett »Les deux pigeons«, Operette »La fauvette du temple«), Künstlerischer Direktor der Londoner Royal Opera Covent Garden 1901-1906, gest. 1929

TODESTAGE

2018 - Edgar Hilsenrath, deutscher Schriftsteller (»Der Nazi und der Friseur«, »Bronskys Geständnis«), geb. 1926

1893 - Samuel White Baker, britischer Afrikaforscher, entdeckte 1864 den Albertsee, geb. 1821