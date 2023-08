Kalenderblatt 2023: 30. August

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

35. Kalenderwoche, 242. Tag des Jahres



Noch 123 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Amadeus, Felix, Heribert

HISTORISCHE DATEN

2021 - Generalmajor Christopher T. Donahue verlässt als letzter US-Soldat mit einer Transportmaschine Afghanistan. Damit beenden die USA nach fast 20 Jahren ihren Militäreinsatz, bei dem 2461 US-Militärangehörige ihr Leben verloren.

1998 - Um Mitternacht geht der neue - aus der Fusion von Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk entstandene - Südwestrundfunk (SWR) auf Sendung.

1993 - König Hassan II. von Marokko weiht in Casablanca die nach ihm benannte zweitgrößte Moschee der Welt ein. Die größte steht in Mekka.

1988 - Die SPD beschließt auf ihrem 33. Bundesparteitag in Münster als erste große Partei eine satzungsändernde »Frauenquote«. Bis 1998 sollen schrittweise 40 Prozent aller Ämter und Mandate auf Frauen entfallen.

1978 - Der 23 Jahre alte türkische Asylbewerber Cemal Altun springt während einer Verhandlung zu seiner Anerkennung aus dem sechsten Stock des Verwaltungsgerichts in Berlin in den Tod. Trotz laufendem Verfahrens wollte ihn das Bundesinnenministerium in die Türkei abschieben lassen. Ein halbes Jahr nach dem Suizid gewähren die Richter Altun posthum Asyl.

1978 - Ein Paar aus der DDR entführt ein Flugzeug der polnischen Fluggesellschaft LOT auf dem Weg von Danzig nach Ost-Berlin und zwingen es zur Landung auf dem West-Berliner Flughafen Tempelhof. Sieben der 50 an Bord befindlichen DDR-Bürger nutzen die Landung zur Flucht.

1963 - Der »Heiße Draht«, die direkte Nachrichtenverbindung zwischen Moskau und Washington, wird in Betrieb genommen.

1953 - Die Sendung »Der Internationale Frühschoppen« mit Werner Höfer wird erstmals im Fernsehen ausgestrahlt. Sechs Journalisten aus mehreren Ländern diskutieren ein aktuelles politisches Thema.

1873 - Eine österreichisch-ungarische Nordpolarexpedition entdeckt eine Inselgruppe östlich von Spitzbergen im Nordpolarmeer und benennt sie nach dem Habsburger-Kaiser »Franz-Joseph-Land«. Sie gehört heute zu Russland.

GEBURTSTAGE

1958 - Anna Politkowskaja, russische Journalistin, bekannt geworden durch ihre regierungskritischen Berichte über den Tschetschenien-Krieg, 2006 ermordet

1948 - Dragoslav Stepanovic (75), serbischer Fußballtrainer (Eintracht Frankfurt 1991-1993)

1943 - Jean-Claude Killy (80), französischer Ski-alpin-Läufer, dreifacher Olympiasieger in Grenoble 1968, »Wintersportler des Jahrhunderts« 1999

1943 - Robert Crumb (80), amerikanischer Cartoonist (»Fritz the Cat«)

1748 - Jacques-Louis David, französischer Maler (»Schwur der Horatier«, »Der ermordete Marat«), Hofmaler Napoleons, gest. 1825

TODESTAGE

2003 - Charles Bronson, amerikanischer Filmschauspieler (»Spiel mir das Lied vom Tod«), geb. 1921

1948 - Alice Salomon, deutsche Frauenrechtlerin und Sozialpolitikerin, Gründerin der »Sozialen Frauenschule« in Berlin 1908, geb. 1872