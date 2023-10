Kalenderblatt 2023: 29. Oktober

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

43. Kalenderwoche, 302. Tag des Jahres

Noch 63 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Ermelind, Narzissus

HISTORISCHE DATEN

2013 - Europa und Asien sind durch einen Bahntunnel auf dem Meeresgrund in Istanbul verbunden. Die türkische Staatsführung und internationale Ehrengäste weihen das Bauwerk unter dem Bosporus zum 90. Jahrestag der Republikgründung ein.

1998 - Der 77-jährige John Glenn startet an Bord der Discovery als bis dahin ältester Astronaut in der Geschichte der Raumfahrt ins All. 1962 hatte er als erster Amerikaner die Erde umkreist.

1998 - Die südafrikanische Wahrheitskommission verurteilt in ihrem Abschlussbericht die Verbrechen der Apartheid und spricht sich gegen eine Generalamnestie aus.

1993 - Das Tanzstück »Rosa Luxemburg - Rote Rosen für Dich« von Johann Kresnik nach einem Libretto von George Tabori wird an der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz uraufgeführt.

1923 - Die erste kommerzielle Radiosendung in Deutschland wird von der Berliner Rundfunkgesellschaft »Radiostunde AG« live übertragen. Dies gilt als die Geburtsstunde des öffentlichen Rundfunks in Deutschland.

1923 - Die türkische Nationalversammlung in Angora (heute Ankara) erklärt die Türkei zur Republik.

1918 - Matrosen der Hochseeflotte in Wilhelmshaven weigern sich im 1. Weltkrieg, zu einer aussichtslosen letzten Schlacht auszulaufen. Schon am Tag zuvor verweigerten Matrosen erstmals den Gehorsam. Die Meuterei ist Auslöser für die November-Revolution, die zur Ausrufung der Republik führt.

1888 - Die internationale Suezkanalkonvention wird in Konstantinopel (heute Istanbul) unterzeichnet. Der Suezkanal wird zum internationalen Gewässer erklärt.

1268 - In Neapel wird Konradin von Schwaben, Sohn des Römischen Königs Konrad IV. und letzter Vertreter der Stauferdynastie, enthauptet.

GEBURTSTAGE

1948 - Kate Jackson (75), amerikanische Schauspielerin (»Drei Engel für Charlie«)

1948 - Thomas Thieme (75), deutscher Schauspieler (»Tatort«, »Das Adlon. Eine Familiensaga«)

1938 - Ellen Johnson-Sirleaf (85), liberianische Politikerin, Staatspräsidentin Liberia von 2006-2018; Finanzexpertin und frühere Mitarbeiterin der Weltbank, Finanzministerin Liberias August 1979 bis April 1980, Friedensnobelpreis 2011

1923 - Carl Djerassi, amerikanischer Biochemiker und Schriftsteller, Mitentwickler der »Anti-Baby-Pille« sowie Autor von Romanen (»Cantors Dilemma«) und Theaterstücken, gest. 2015

1903 - Yvonne Georgi, deutsch-niederländische Tänzerin und Choreographin, Schülerin von Mary Wigman und Jaques-Dalcroze, Partnerin von Harald Kreutzberg, gest. 1975

TODESTAGE

1963 - Adolphe Menjou, US-amerikanischer Schauspieler (»Wege des Ruhms«, »Tod im Nacken«), geb. 1890

1873 - König Johann, sächsischer König, Amtszeit 1854-1873, Übersetzer von Dantes »Göttlicher Komödie«, geb. 1801