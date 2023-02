Kalenderblatt 2023: 26. Februar

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

8. Kalenderwoche, 57. Tag des Jahres



Noch 308 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Fische



Namenstag: Dionysius, Mechthild

HISTORISCHE DATEN

2022 - Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine beschließen die westlichen Verbündeten, russische Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift auszuschließen. Damit sollen sie von den internationalen Finanzströmen abgetrennt werden.

2018 - Ein CDU-Parteitag in Berlin stimmt mit überwältigender Mehrheit für eine Neuauflage der großen Koalition. Die bisherige saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wird neue Generalsekretärin der Partei.

2008 - Als »Arche Noah« für alle Nutzpflanzen auf der Welt öffnet eine neue Samenbank ihre Tore auf der Polarinsel Spitzbergen. In drei Berghöhlen sollen bei Dauerfrost die Keime von mehr als vier Millionen Pflanzen für die Zukunft gesichert werden.

2008 - Der Euro klettert zum ersten Mal in seiner Geschichte über 1,50 US-Dollar.

1993 - Muslimische Fundamentalisten verüben auf das New Yorker World Trade Center einen Sprengstoffanschlag, bei dem sechs Menschen getötet und über 1000 verletzt werden.

1948 - In Göttingen wird die Max-Planck-Gesellschaft als Nachfolgerin der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften gegründet.

1948 - Walter Oehmichen eröffnet die Augsburger Puppenkiste mit dem Märchen »Der gestiefelte Kater«.

1893 - Gerhart Hauptmanns soziales Drama »Die Weber« wird in Berlin als private Veranstaltung der »Freien Bühne« uraufgeführt, um das Verbot der Wilhelminischen Zensurbehörde zu umgehen.

1658 - Im Ersten Nordischen Krieg wird Dänemark durch den »Frieden von Roskilde« gezwungen, das heutige Südschweden sowie die Insel Bornholm und Trondheim (heute Norwegen) an Schweden abzugeben.

GEBURTSTAGE

1978 - Tom Beck (45), deutscher Schauspieler (»Alarm für Cobra 11«)

1963 - Stefan Jürgens (60), deutscher Schauspieler und Musiker, Gründungsmitglied der Comedy-Show »RTL Samstag Nacht« (1993)

1958 - Michel Houellebecq (65), französischer Schriftsteller (»Elementarteilchen«, »Unterwerfung«)

1953 - Michael Bolton (70), amerikanischer Rocksänger und Songschreiber (»How Am I Supposed to Live Without You«)

1928 - Fats Domino, amerikanischer Musiker (»Blueberry Hill«, »Blue Monday«, »My Blue Heaven«), gest. 2017

TODESTAGE

1993 - Arthur Maria Rabenalt, deutscher Regisseur (»Das Mädchen Christine«, »Die Försterchristl«), geb. 1905

1971 - Fernandel, französischer Schauspieler (»Don Camillo und Peppone«), geb. 1903