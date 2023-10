Kalenderblatt 2023: 25. Oktober

Bitte aktivieren Sie Javascript

43. Kalenderwoche, 298. Tag des Jahres

Noch 67 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Chrysanth, Daria, Krispin

HISTORISCHE DATEN

2022 - »Smash« ist das Jugendwort des Jahres. Der aus dem Englischen stammende Begriff wird vor allem als Verb (»smashen«) benutzt und bedeutet so viel wie »mit jemandem etwas anfangen«, »jemanden abschleppen« oder auch »mit jemandem Sex haben«.

2003 - Michail Chodorkowski, russischer Öl-Magnat und Kritiker von Präsident Wladimir Putin, wird festgenommen. In zwei international als politisch kritisierten Prozessen wird er später wegen Betrugs zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt. 2013 wird er begnadigt.

2001 - Microsofts neues Betriebssystem Windows XP kommt in den Handel.

1993 - In Schwarze Pumpe (heute Ortsteil von Spremberg in Brandenburg) wird der Grundstein für ein 1600-Megawatt-Braunkohlekraftwerk gelegt. Am 3. Juni 1998 geht es in Betrieb.

1983 - Der Rockmusiker Udo Lindenberg (»Sonderzug nach Pankow«) hat mit dem »Panik-Orchester« seinen ersten Auftritt im Ost-Berliner Palast der Republik.

1983 - Soldaten aus den USA und von sechs Anrainerstaaten landen auf der ostkaribischen Insel Grenada und vertreiben linksradikale Putschisten aus dem Inselstaat. Präsident Ronald Reagan begründet die Invasion mit dem Schutz der 1000 auf Grenada lebenden US-Bürger. Er wirft Kuba und der UdSSR vor, einen Umsturz geplant zu haben.

1923 - Im Pariser Théâtre des Champs-Elysées feiert das Ballett »La Création du Monde« des französischen Komponisten Darius Milhaud Premiere. Das Stück enthält Jazz-Elemente, das Bühnenbild stammt von Fernand Léger.

1853 - In München öffnet die Neue Pinakothek. Ausgestellt wird die »zeitgenössische« Kunst des damaligen Jahrhunderts. Das Gebäude wird 1944/45 zerstört.

1415 - Nach dem Sieg in der Schlacht bei Azincourt erobert der englische König Heinrich V. während des Hundertjährigen Kriegs große Teile Frankreichs.

GEBURTSTAGE

1973 - Bettina Wulff (50), deutsche PR-Managerin, zweite Ehefrau von Ex-Bundespräsident Christian Wulff (CDU)

1968 - Doris Fitschen (55), deutsche Fußballerin, 1986-2001 aktiv in der Nationalmannschaft, mit der sie vier Europameisterschaften gewinnt, 2009-2016 Managerin der Frauen-Nationalmannschaft

1938 - Michael Buselmeier (85), deutscher Schriftsteller (»Amsterdam. Leidseplein«, »Wunsiedel«)

1928 - Paulo Mendes da Rocha, brasilianischer Architekt, Pritzker-Preis 2006, gest. 2021

1838 - Georges Bizet, französischer Komponist (»Carmen«), gest. 1875

TODESTAGE

1998 - Heinz Maegerlein, deutscher Sportjournalist und Moderator, Quizsendung »Hätten Sie's gewußt?«, Sportreporter bei zahlreichen Olympischen Spielen 1936-72, geb. 1911

1973 - Abebe Bikila, äthiopischer Marathonläufer, Olympiasieger im Marathonlauf in Rom 1960 (erste Olympische Medaille für Äthiopien - er lief die Strecke barfuß) und Tokio 1964, geb. 1932