Kalenderblatt 2023: 25. Mai

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

21. Kalenderwoche, 145. Tag des Jahres



Noch 220 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Zwillinge



Namenstag: Beda, Gregor, Maria Magdalena

HISTORISCHE DATEN

2021 - Hansi Flick wird neuer Bundestrainer der Fußball-Nationalmannschaft, bestätigt der Deutsche Fußball-Bund. Der 56-Jährige beerbt seinen einstigen Chef und Weltmeister-Coach Joachim Löw. Flick erhält einen Vertrag bis 2024.

2018 - In einem Referendum stimmen 66,4 Prozent der Iren für eine Verfassungsänderung zur Lockerung des strikten Abtreibungsverbots. Mit der Unterschrift des Präsidenten tritt die Regelung am 18. September in Kraft.

2013 - Bayern München gewinnt das erste rein deutsche Finale der Champions League. In London besiegt die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes Borussia Dortmund mit 2:1.

2003 - Die israelische Regierung billigt die internationale »Roadmap« für den Frieden. Damit akzeptiert zum ersten Mal in der Geschichte Israels eine Regierung formell das Recht der Palästinenser auf einen unabhängigen Staat.

1993 - Der IG-Metall-Vorsitzende Franz Steinkühler tritt wegen Insidergeschäften mit Aktien von seinem Amt zurück.

1983 - Der Hamburger SV erobert mit einem 1:0-Sieg über Juventus Turin als zweite deutsche Mannschaft nach Bayern München den Europapokal der Landesmeister und feiert den bis heute größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte.

1963 - Die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) wird in Addis Abeba (Äthiopien) gegründet.

1928 - Das Luftschiff »Italia« verunglückt über der Arktis. Unter den Überlebenden ist auch der italienische Polarforscher Umberto Nobile, der am 23. Juni geborgen werden kann. Der norwegische Polarforscher Roald Amundsen kommt bei der Rettungsaktion ums Leben.

1913 - Nach seiner Enttarnung als russischer Spion wird der Offizier Alfred Redl in Wien zum Selbstmord gezwungen. Damit endet die größte Spionageaffäre der österreichisch-ungarischen Monarchie.

GEBURTSTAGE

1963 - Mike Myers (60), kanadisch-amerikanischer Schauspieler und Komiker (»Austin Powers«)

1963 - Torsten Albig (60), deutscher Politiker (SPD), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein 2012-2017

1958 - Paul Weller (65), britischer Sänger und Komponist (»Studio 150«)

1953 - Frederic Meisner (70), deutscher Fernsehmoderator (»Glücksrad«)

1948 - Klaus Meine (75), deutscher Rockmusiker, Sänger der Rockgruppe Scorpions (»Wind of Change«)

TODESTAGE

2003 - Karl Heinz Willschrei, deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor (zahlreiche »Tatort«-Filme und Fernsehspiele), geb. 1939

1983 - König Idris I., libyscher König 1951-1969, geb. 1890