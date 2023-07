Kalenderblatt 2023: 25. Juli

Bitte aktivieren Sie Javascript

30. Kalenderwoche, 206. Tag des Jahres



Noch 159 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Löwe



Namenstag: Jakobus, Thea

HISTORISCHE DATEN

2021 - Nach politischen Unruhen entlässt Tunesiens Präsident Kais Saied die Regierung und löst das Parlament auf. Kritiker sprechen von einem Staatsstreich.

2018 - Die Arbeiten für die Verlegung erster Rohre der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 beginnt am Greifswalder Bodden.

2013 - Die Axel Springer AG gibt den Verkauf der »Berliner Morgenpost«, des »Hamburger Abendblatts« sowie mehrerer Zeitschriften an die Funke Mediengruppe bekannt.

1993 - Der seit 140 Jahren in Berlin produzierende Klavierhersteller C. Bechstein Pianofortefabrik GmbH meldet Konkurs an.

1978 - Der niedersächsische Verfassungsschutz lässt ein Loch in die Außenwand des Hochsicherheits-Gefängnisses in Celle sprengen und täuscht eine Befreiungsaktion für einen inhaftierten Terroristen vor (»Celler Loch«). So sollen zwei V-Männer in die Terror-Szene eingeschleust werden. Die wahren Hintergründe werden erst 1986 bekannt.

1968 - In seiner Enzyklika »Humanae Vitae« bekräftigt Papst Paul VI. das Verbot der Empfängnisverhütung für Katholiken. Der Vatikan veröffentlicht das Dokument am 29. Juli.

1953 - In Hamburg läuft der bis dahin größte Tanker der Welt, die »Tina Onassis«, vom Stapel.

1943 - Der italienische Diktator Benito Mussolini wird verhaftet, nachdem er am Tag zuvor vom Faschistischen Großrat gestürzt worden ist. Ein deutsches Kommandounternehmen befreit den »Duce« später.

1938 - Die Nationalsozialisten entziehen allen jüdischen Ärzten in Deutschland ihre Zulassungen.

GEBURTSTAGE

1978 - Louise Brown (45), bekannt geworden als das erste Baby, das nach einer künstlichen Befruchtung zur Welt gekommen ist

1958 - Karlheinz Förster (65), deutscher Fußballspieler, als Nationalspieler Europameister 1980, Vizeweltmeister 1982 und 1986

1953 - Robert Zoellick (70), amerikanischer Politiker, Präsident der Weltbank 2007-2012

1943 - Erika Steinbach (80), deutsche Politikerin, Präsidentin des Bundes der Vertriebenen 1998-2014

1923 - Estelle Getty, amerikanische Schauspielerin (Sophia in der TV-Serie »Golden Girls«), gest. 2008

TODESTAGE

2013 - Bernadette Lafont, französische Theater- und Filmschauspielerin (»Die Unverschämten«), geb. 1938

2003 - John Schlesinger, britischer Regisseur, Oscar für seine Regie des Films »Asphalt-Cowboy« (1969), geb. 1926