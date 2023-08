Kalenderblatt 2023: 25. August

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

34. Kalenderwoche, 237. Tag des Jahres



Noch 128 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Ebba, Elvira, Gregor, Josef, Ludwig, Patricia

HISTORISCHE DATEN

2013 - Bei den Feldhockey-Europameisterschaften in Boom (Belgien) gehen erstmals beide Titel an die deutschen Teams. Die Herren werden zum achten Mal Europameister und am Tag zuvor hatten die Damen ihr Finale gewonnen.

2003 - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa startet ein neues Weltraumteleskop, den Infrarot-Satelliten »Space Infrared Telescope Facility« (SIRTF). Dieser soll kosmische Staubschleier lüften und entfernte Galaxien aufspüren.

1993 - Der russische Kulturminister Jewgeni Sidorow bestätigt in Moskau, dass sich der verloren geglaubte »Schatz des Priamos« im Puschkin-Museum der russischen Hauptstadt befindet. Er wurde Ende des Zweiten Weltkriegs als Beutegut aus Berlin in die russische Haupstadt gebracht.

1988 - Ein Großfeuer verwüstet in Lissabon einen Teil der historischen Altstadt. Sieben Straßenblocks brennen nieder, zwei Menschen sterben.

1983 - Auf das Maison de France in Berlin wird ein Sprengstoffanschlag ausgeübt, um in Frankreich inhaftierte Mitglieder einer arabischen Terrorgruppe freizupressen. Bei dem Anschlag wird ein Mann getötet, viele weitere Personen werden verletzt.

1953 - Das Technische Hilfswerk (THW), die 1950 gegründete Katastrophenschutzorganisation, erhält per Erlass des Bundesinnenministeriums den Status einer Bundesanstalt.

1950 - Akira Kurosawas Film »Rashomon« wird in Japan uraufgeführt. Es ist der erste japanische Film, der auch in der westlichen Welt Aufsehen erregt.

1830 - In Brüssel beginnt der Aufstand der Belgier gegen das niederländische Königtum. Belgien und Luxemburg waren auf dem Wiener Kongress (1814/15) den Niederlanden zugeschlagen worden. Die Zwangsehe hielt bis Oktober 1830.

1758 - Preußen besiegt im Siebenjährigen Krieg bei Zorndorf (heute Sarbinowo in Polen) die Russen.

GEBURTSTAGE

1973 - Fatih Akin (50), deutscher Regisseur (»Aus dem Nichts«, »Auf der anderen Seite«, »Gegen die Wand«)

1958 - Tim Burton (65), amerikanischer Regisseur (»Charlie und die Schokoladenfabrik«, »Mars Attacks!«, »Batman«)

1948 - Franz Wittenbrink (75), deutscher Musiker und Regisseur (Theaterstücke: »Sekretärinnen«, »Männer«, »Eltern« am Hamburger Schauspielhaus)

1943 - Günter Sommer (80), deutscher Jazz-Percussionist und Schlagzeuger

1938 - Frederick Forsyth (85), britischer Schriftsteller und Journalist (»Der Afghane«, »Der Schakal«, »Die Akte Odessa«)

TODESTAGE

1908 - Antoine Henri Becquerel, französischer Physiker, entdeckte 1896 die Eigenstrahlung des Urans, die Radioaktivität, Nobelpreis für Physik 1903, geb. 1852

1900 - Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph (»Also sprach Zarathustra«), geb. 1844