Kalenderblatt 2023: 23. Oktober

HISTORISCHE DATEN

2022 - Im Potsdamer Museum Barberini schütten Aktivisten der Klimaschutz-Protestgruppe »Letzte Generation« Kartoffelbrei auf ein Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet. Das verglaste Bild von 1890 trägt keine Schäden davon. Ähnliche Aktionen gibt es in London, Den Haag und Dresden.

2018 - Der chinesische Staatschef Xi Jinping eröffnet ein 55 Kilometer langes Brücken-Tunnel-System zwischen der Insel Hongkong und dem Festland Chinas. Die Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke ist die längste Meeresbrücke der Welt.

2003 - Der Bundestag stärkt die Stellung nicht verheirateter Väter bei Sorgerechts-Streitigkeiten. Auch nach einer Trennung der Eltern kann nun nachträglich ein gemeinsames Sorgerecht erlangt werden. Am 28. November billigt der Bundesrat das Gesetz.

1998 - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Palästinenser-Präsident Jassir Arafat unterzeichnen in Washington das Friedensabkommen von Wye. Das Abkommen wird nur teilweise umgesetzt.

1983 - Bei Bombenanschlägen auf das US-Hauptquartier und das französische Quartier der multinationalen Friedenstruppe in der libanesischen Hauptstadt Beirut werden mindestens 300 Menschen getötet. Zu dem Blutbad bekennt sich eine »Bewegung der freien islamischen Revolution«.

1958 - Die »Schlümpfe« erscheinen zum ersten Mal in einem Comic ihres belgischen Erfinders Peyo (Pierre Culliford).

1955 - Die Saarländer votieren in einem Referendum gegen das »Saarstatut«, das eine Zoll- und Währungsunion mit Frankreich vorsah. Das Saarland, seit Kriegsende ein teilautonomes Land, wird schließlich in die Bundesrepublik eingegliedert.

1923 - In Hamburg beginnt die KPD den bewaffneten Kampf. Kommunistische Kampfgruppen erstürmen 17 Polizeiwachen. Am 25. Oktober geben sie auf, da der erhoffte Generalstreik ausbleibt. Ursache für den Aufstand sind soziale Konflikte und die Not vieler Menschen in der Weimarer Republik.

1918 - Kaiser Wilhelm II. verfügt eine allgemeine Amnestie für politische Gefangene, bei der auch Karl Liebknecht (USPD) begnadigt wird.

GEBURTSTAGE

1968 - Gesine Cukrowski (55), deutsche Schauspielerin (ZDF-Serie »Der letzte Zeuge«)

1963 - Okwui Enwezor, amerikanisch-nigerianischer Dichter, Kunstkritiker und Ausstellungskurator, künstlerischer Leiter der documenta 11 in Kassel 2002 und der 56. Biennale von Venedig 2015, gest. 2019

1948 - Gerd Niebaum (75), deutscher Fußball-Funktionär, Präsident von Borussia Dortmund 1986-2004

1928 - Günter Rohrbach (95), deutscher Film- und Fernsehproduzent, Geschäftsführer der Bavaria Film GmbH in München 1979-94 (»Das Boot«, »Schtonk«, »Ödipussi«)

1898 - Werner Scholz, deutscher Maler und Grafiker (»Kapelle«, »Paar auf der Bank«), Vertreter des Expressionismus, gest. 1982

TODESTAGE

2013 - Anthony Caro, britischer Bildhauer (»Early one morning«), Assistent bei Henry Moore 1951-1953, geb. 1924

2008 - Peter Gläser, deutscher Rockmusiker, Mitglied der Klaus Renft Combo, geb. 1949