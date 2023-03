Kalenderblatt 2023: 2. März

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

9. Kalenderwoche, 61. Tag des Jahres



Noch 304 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Fische



Namenstag: Agnes, Karl

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die Vollversammlung der Vereinten Nationen verurteilt den Angriff Russlands auf die Ukraine. 141 UN-Mitgliedstaaten stimmen für eine entsprechende Resolution, 35 enthalten sich, 5 sind dagegen. Der Beschluss ist nicht völkerrechtlich bindend und hat eher einen symbolischen Wert.

2018 - Al-Kaida-Terroristen greifen in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou die französische Botschaft und ein Armeegebäude an. Mindestens 16 Menschen kommen ums Leben.

2008 - Der Kremlfavorit Dmitri Medwedew siegt bei der russischen Präsidentenwahl mit 70,28 Prozent. Der Vizeregierungschef ist Wunschnachfolger von Wladimir Putin, der gemäß Verfassung nicht wieder antreten durfte.

2003 - Vor Auckland (Neuseeland) gewinnt erstmals ein europäisches Team mit der Schweizer Yacht »Alinghi Challenge« den America's Cup, die älteste Sporttrophäe der Welt.

1998 - Die zehn Jahre alte Natascha Kampusch wird in Wien auf ihrem Schulweg entführt und mehr als acht Jahre lang in einem Keller gefangengehalten. Im August 2006 gelingt der 18-Jährigen die Flucht. Stunden später bringt sich der Entführer um.

1983 - Marianne Bachmeier, die 1981 den Mörder ihrer Tochter im Gerichtssaal erschossen hatte, wird in Lübeck zu sechs Jahren Haft verurteilt.

1958 - Eine britische Expedition unter der Leitung von Sir Vivian Fuchs beendet die erste Durchquerung der Antarktis auf dem Landweg.

1933 - Der Horrorfilm »King Kong und die weiße Frau« von Merian C. Cooper und Ernest B. Schoedsack erlebt in New York seine Premiere.

1808 - In Weimar wird Heinrich von Kleists Komödie »Der zerbrochne Krug« uraufgeführt.

GEBURTSTAGE

1968 - Daniel Craig (55), britischer Schauspieler (James-Bond-Darsteller, »Knives Out«)

1958 - Kevin Curren (65), amerikanischer Tennisspieler südafrikanischer Herkunft, bildete mit Steve Denton in den 1980er Jahren eines der stärksten Doppel der Welt, unterlag 1985 dem erst 17-jährigen Boris Becker im Herreneinzel-Endspiel in Wimbledon

1943 - Wolfgang Winkler, deutscher Schauspieler (Hauptkommissar Herbert Schneider in der TV-Krimserie »Polizeiruf 110«), gest. 2019

1938 - Ricardo Lagos (85), chilenischer Politiker, Staatspräsident 2000-2006

1908 - Walter Bruch, deutscher Elektroingenieur, Erfinder des Farbfernsehsystems PAL, das sich weltweit durchsetzte, gest. 1990

TODESTAGE

2021 - Chris Barber, britischer Jazzmusiker und Bandleader (»Ice Cream«, »Petite Fleur«), geb. 1930

2019 - Arnulf Baring, deutscher Politikwissenschaftler und Historiker (»Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel«), geb. 1932