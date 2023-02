Kalenderblatt 2023: 2. Februar

Bitte aktivieren Sie Javascript

5. Kalenderwoche, 33. Tag des Jahres

Noch 332 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Dietrich, Hadelog

HISTORISCHE DATEN

2022 - Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke sollen in der EU künftig unter Auflagen als klimafreundlich gelten. Trotz Kritik insbesondere von Umweltschützern nimmt die EU-Kommission einen entsprechenden Rechtsakt an.

2018 - Die USA stellen ihre neue Nukleardoktrin vor. Sie wollen ihre Atomwaffen modernisieren und kleinere Bomben entwickeln. Die Strategie soll vor allem Russland abschrecken.

2008 - Der französische Präsident Nicolas Sarkozy heiratet im Élyséepalast die Sängerin Carla Bruni.

2003 - Landtagswahl in Niedersachsen: Die CDU mit Spitzenkandidat Christian Wulff siegt. Eine absolute Mehrheit wie zuvor die SPD mit Ministerpräsident Gabriel erreicht sie allerdings nicht.

1998 - Die kanadische Bombardier-Gruppe übernimmt den ostdeutschen Bahnhersteller Deutsche Waggonbau AG (DWA). DWA beschäftigt in vier Werken in Sachsen und Sachsen-Anhalt 4000 Mitarbeiter.

1993 - Vaclav Havel wird als Staatspräsident der seit Januar unabhängigen Tschechischen Republik vereidigt. Havel war zuvor der letzte CSFR-Staatspräsident (Tschechische und Slowakische Föderative Republik).

1913 - Das Grand Central Terminal in New York geht in Betrieb - gemessen an der Zahl der Gleise größter Bahnhof der Welt. Seine 67 Gleise enden an 44 Bahnsteigen.

1878 - In Dresden wird die heutige Semperoper als Neues Hoftheater eröffnet. Ein Hoftheater von 1841 an gleicher Stelle, ebenfalls von Gottfried Semper entworfen, war 1869 abgebrannt.

1848 - Der Friede von Guadalupe Hidalgo beendet den 1846 ausgebrochenen Mexikanisch-Amerikanischen Krieg. Mexiko tritt fast die Hälfte seines Staatsgebiets an die USA ab.

GEBURTSTAGE

1973 - Bürger Lars Dietrich (50), deutscher Entertainer, Musiker (»Sexy Eis«), Schauspieler und Moderator

1958 - Franke Sloothaak (65), deutscher Springreiter, Weltmeister 1994 (Einzel und Mannschaft)

1958 - Michael Käfer (65), deutscher Unternehmer und Gastronom (Feinkost Käfer)

1903 - Eugen Kogon, deutscher Publizist (»Der SS-Staat. System der deutschen Konzentrationslager«) und Politologe, Moderator des Fernsehmagazins »Panorama« 1963/64, gest. 1987

1873 - Leo Fall, österreichischer Operettenkomponist (»Der liebe Augustin«, »Die Dollarprinzessin«) und Kapellmeister, gest. 1925

TODESTAGE

2008 - Hein Dahlinger, deutscher Handballer, 38-facher Nationalspieler, Weltmeister im Feldhandball 1952 und 1955, geb. 1922

1973 - Max Brauer, deutscher Politiker (SPD), Hamburger Erster Bürgermeister 1946-1953 und 1957-1960, geb. 1887