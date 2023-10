Kalenderblatt 2023: 19. Oktober

Bitte aktivieren Sie Javascript

42. Kalenderwoche, 292. Tag des Jahres



Noch 73 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Waage



Namenstag: Isaak, Jean, Paul

HISTORISCHE DATEN

2021 - Der Flughafen Frankfurt-Hahn geht in die Insolvenz. Er gehört zu 82,5 Prozent dem chinesischen Großkonzern HNA. Seit Jahren hatte der 1999 gestartete regionale Airport unter schrumpfendem Passagieraufkommen zu leiden.

2018 - Der Europäische Gerichtshof in Straßburg untersagt die Zwangspensionierung von Richtern in Polen. Am 21. November erlaubt das polnische Parlament ihre Rückkehr an das Oberste Gericht.

2003 - Der Magier David Blaine beendet einen 44-tägigen Fastenmarathon in einem hängenden Glaskäfig in London.

1996 - Im Taunus wird die Leiche des entführten Millionärs Jakub Fiszman gefunden. Das Opfer war bereits tot, als die Entführer vier Millionen Mark (etwa 2,05 Mio Euro) Lösegeld kassierten.

1988 - Den deutschen Wissenschaftlern Johann Deisenhofer, Hartmut Michel und Robert Huber wird der Nobelpreis für Chemie zuerkannt. Sie hatten

die Struktur eines Proteins aufgedeckt, mit dem Bakterien Sonnenlicht

nutzen.

1958 - In Brüssel schließt die erste Weltausstellung der Nachkriegszeit nach einem halben Jahr ihre Pforten.

1913 - In Leipzig wird die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gegründet. Anlass ist das Unglück von Binz auf Rügen im Juli 1912, bei dem nach dem Einsturz der Seebrücke 17 Menschen starben.

1878 - Nach zwei Attentaten auf Kaiser Wilhelm I. verabschiedet der Deutsche Reichstag das »Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« (»Sozialistengesetz«).

1813 - Die verbündeten Armeen von Russland, Preußen und Österreich besiegen das Heer Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig.

GEBURTSTAGE

1975 - Hilde Gerg (48), deutsche Skisportlerin, Siegerin Super-G-Weltcup 1997 und 2002, Olympia-Gold im Slalom 1998

1963 - Christian Hochstätter (60), deutscher Fußballfunktionär, Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach 1999-2005 und Hannover 96 2006-2009

1963 - Prinz Laurent (60), belgischer Prinz, jüngster Sohn von König Albert II. und Königin Paola

1958 - Alexander Held (65), deutscher Schauspieler (»Derrick«, »Tatort«, »Das Traumschiff«)

1948 - Pit Weyrich (75), deutscher Fernsehregisseur (Talkshow »Fliege«) und Moderator

TODESTAGE

1958 - Albert Steigenberger, deutscher Hotelier, Gründer der Steigenberger Hotels, geb. 1889

1943 - Camille Claudel, französische Bildhauerin (»Der Walzer«), geb. 1864