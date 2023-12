Kalenderblatt 2023: 18. Dezember

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

51. Kalenderwoche, 352. Tag des Jahres



Noch 13 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Schütze



Namenstag: Philipp

HISTORISCHE DATEN

2022 - Argentinien wird zum dritten Mal Fußball-Weltmeister. In einem packenden Endspiel setzen sich die Südamerikaner bei der WM in Katar nach 3:3 in der Verlängerung mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen Frankreich durch.

2011 - Fast neun Jahre nach Beginn des Irak-Kriegs verlassen die US-Truppen endgültig das Land. Der letzte Konvoi mit rund 500 Soldaten überquert die Grenze zum Nachbarland Kuwait.

2008 - Der UN-Strafgerichtshof in Arusha (Tansania) verurteilt mehr als 14 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda drei Militärs zu lebenslanger Haft. Das Tribunal befindet sie des Völkermordes, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen für schuldig.

2005 - Der linksgerichtete Evo Morales gewinnt die Präsidentenwahl in Bolivien. Als erstes indigenes Staatsoberhaupt in der Geschichte des Landes übernimmt er am 22. Januar 2006 das Präsidentenamt.

2003 - Der letzte DDR-Staats- und Parteichef Egon Krenz wird nach knapp vier Jahren Haft wegen der Schüsse an der innerdeutschen Grenze entlassen. Das Berliner Kammergericht erlässt ihm den Rest der sechseinhalbjährigen Freiheitsstrafe zur Bewährung.

2000 - Der mexikanische Vulkan Popocatepetl treibt mit dem stärksten Ausbruch seit 500 Jahren Tausende in die Flucht.

1998 - Nach mehrstündiger Verfolgungsjagd versenkt die südkoreanische Armee ein mutmaßlich nordkoreanisches Spionage-Boot, das zuvor in südkoreanische Gewässer eingedrungen war.

1969 - Das britische Oberhaus stimmt der Abschaffung der Todesstrafe in Großbritannien zu. Zwei Tage zuvor hatte das Parlament (Unterhaus) diesen Beschluss verabschiedet.

1948 - Der Römödamm, der die dänische Insel Rømø (deutsch: Röm) mit dem jütischen Festland verbindet, wird eingeweiht. Er ist gut neun Kilometer lang.

GEBURTSTAGE

1978 - Katie Holmes (45), amerikanische Schauspielerin (»Batman Begins«)

1963 - Brad Pitt (60), amerikanischer Schauspieler (»Sieben Jahre in Tibet«, »Once Upon a Time in Hollywood«)

1963 - Nino de Angelo (60), deutscher Sänger (»Jenseits von Eden«, »Gesegnet und Verflucht«)

1953 - David Chipperfield (70), britischer Architekt (James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel Berlin, Museum Folkwang Essen)

1943 - Keith Richards (80), britischer Rockgitarrist, Mitglied der Rolling Stones (Soloalbum »Talk Is Cheap«)

TODESTAGE

2013 - Ronnie Biggs, britischer Postzugräuber, maßgeblich am Überfall auf einen Postzug 1963 beteiligt, konnte nach seiner Verurteilung zu 30 Jahren aus dem Gefängnis fliehen und kehrte erst 2001 nach Großbritannien zurück, geb. 1929

1803 - Johann Gottfried von Herder, deutscher Philosoph, Schriftsteller und Theologe (»Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit«), geb. 1744