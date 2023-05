Kalenderblatt 2023: 17. Mai

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

20. Kalenderwoche, 137. Tag des Jahres



Noch 228 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Stier



Namenstag: Pascal

HISTORISCHE DATEN

2021 - Fritz Keller, seit 2019 Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), tritt auf Druck der regionalen Verbände zurück. Keller hatte im April den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem NS-Juristen Roland Freisler verglichen.

2018 - Brauer dürfen nicht mit »bekömmlichem« Bier werben. Dies entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Damit wird in letzter Instanz ein Schlussstrich unter einen seit Jahren schwelenden Bierstreit gezogen.

2013 - Diebe erbeuten während der Filmfestspiele in Cannes Schmuckstücke im Millionenwert aus einem Hotelzimmer. Die Juwelen sollten unter anderem an Filmstars ausgeliehen werden.

2008 - Fußball-Torwart und Bayern-Kapitän Oliver Kahn beendet nach 557 Bundesligaspielen mit dem Gewinn der 21. Meisterschaft des Vereins seine Karriere.

2003 - Bei einem schweren Busunfall nahe der französischen Stadt Lyon werden 28 Urlauber aus Deutschland getötet und 45 verletzt.

1998 - Auf dem Gipfeltreffen der führenden Industrieländer in Birmingham wird Russland offiziell Teil der G7. Aus der »Gruppe der Acht« (G8) wird 2014 wieder G7, nachdem Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hat.

1981 - Der erste Stadtmarathon in der Bundesrepublik Deutschland findet in Frankfurt am Main statt.

1943 - Nach der Zerstörung der Möhne-Talsperre durch eine neu entwickelte britische »Rotationsbombe« (»bouncing bomb«) sterben über 1300 Menschen in den Fluten.

1868 - Vor den Toren Berlins ertönt die erste Startglocke auf der Galopprennbahn »Hoppegarten«.

GEBURTSTAGE

1988 - Erik Lesser (35), deutscher Biathlet, zwei WM-Titel (Verfolgung und Staffel), drei olympische Medaillen

1988 - Ludwig Trepte (35), deutscher Schauspieler (»Kombat Sechzehn«, »Keller«, »Unsere Mütter, unsere Väter«)

1948 - Horst Köppel (75), deutscher Fußballtrainer (Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Co-Trainer Nationalmannschaft)

1948 - Winfried Kretschmann (75), deutscher Politiker, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg seit 2011

1946 - Udo Lindenberg (77), deutscher Rocksänger (»Sonderzug nach Pankow«, »Rudi Ratlos«, »Andrea Doria«)

TODESTAGE

2013 - Peter Schulz, deutscher Politiker, Hamburger Erster Bürgermeister 1971-1974

2008 - Hannelore Jacob, deutsche Schlagersängerin, jüngstes Mitglied der Jacob Sisters, geb. 1944