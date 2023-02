Kalenderblatt 2023: 17. Februar

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

7. Kalenderwoche, 48. Tag des Jahres

Noch 317 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Benignus, Bonosus, Evermod

HISTORISCHE DATEN

2022 - Wegen Spannungen mit der Militärjunta in Mali verkünden Frankreich und seine internationalen Partner das Ende des militärischen Anti-Terror-Einsatzes in dem westafrikanischen Staat und den Abzug ihrer Truppen. Deutschland will seine etwa 1200 Blauhelm-Soldaten bis Mai 2024 abziehen.

2008 - Die abtrünnige südserbische Provinz Kosovo erklärt ihre Unabhängigkeit und damit die Trennung von Serbien. Damit ist das Kosovo der jüngste Staat Europas.

2003 - Eine neue Citymaut (»Staugebühr«) von umgerechnet knapp acht Euro reduziert den Verkehr in der Londoner Innenstadt am Tag ihrer Einführung um 25 Prozent.

1993 - Die völlig überladene haitianische Fähre »Neptuno« gerät auf dem Weg von Jérémie nach Port-au-Prince in ein Gewitter und geht vor dem Zielhafen unter. Von den rund 2000 Passagieren können sich nur 291 retten.

1968 - Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) organisiert in West-Berlin eine »Internationale Vietnam-Konferenz«. Einen Tag später demonstrieren 12 000 Studenten gegen die US-Politik.

1963 - Bei der Abgeordnetenhauswahl in West-Berlin erhält die vom Regierenden Bürgermeister Willy Brandt angeführte SPD 61,9 % der Stimmen. Danach wählt das Berliner Abgeordnetenhaus Willy Brandt am 8. März 1963 zum dritten Mal zum Regierenden Bürgermeister.

1955 - Die Kultusminister der Länder verabschieden das Düsseldorfer Abkommen, mit dem ein gemeinsamer Rahmen für das allgemeinbildende Schulwesen in der Bundesrepublik geschaffen wird.

1801 - Das US-Repräsentantenhaus wählt Thomas Jefferson zum dritten Präsidenten der USA, nachdem zuvor bei den Wahlmännern im Electoral College kein Kandidat eine Mehrheit erringen konnte.

1500 - In der Schlacht bei Hemmingstedt schlägt ein Dithmarscher Bauernheer ein dänisches Heer unter König Johann und Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein.

GEBURTSTAGE

1973 - Stefan Kretzschmar (50), deutscher Handballer, 218-maliger Nationalspieler, Silber bei der EM 2002, WM 2003 und Olympia 2004

1963 - Michael Jordan (60), amerikanischer Basketballspieler, gewinnt mit den Chicago Bulls sechsmal die Meisterschaft der amerikanischen Profi-Liga NBA in den 90er Jahren

1953 - Alain Claude Sulzer (70), Schweizer Schriftsteller (»Privatstunden«, »Doppelleben«)

1953 - Pertti Karppinen (70), finnischer Ruderer, drei mal olympisches Gold im Einer (1976,1980 und 1984), zweifacher Weltmeister im Einer 1979 und 1985

1943 - Barbara Nüsse (80), deutsche Schauspielerin, Gertrud-Eysoldt-Ring 2009 für die Rolle des »König Lear« am Schauspiel Köln

TODESTAGE

1998 - Ernst Jünger, deutscher Schriftsteller (»In Stahlgewittern«, »Auf den Marmorklippen«, »Der Weltstaat«), geb. 1895

1673 - Molière, französischer Komödiendichter (»Der eingebildete Kranke«), geb. 1622